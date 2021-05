Βαρβιτσιώτης: Να ακουστεί και η φωνή των χωρών των Δ. Βαλκανίων στον διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημειώνεται ακόμα πως ο κ. Βαρβιτσιώτης ενημέρωσε με την ευκαιρία αυτή τον συνομιλητή του για τις ελληνικές πρωτοβουλίες στην περιοχή στο πλαίσιο που εγκαινιάστηκε με την ατζέντα της Διάσκεψης της Θεσσαλονίκης (2003).

Επίσης, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι δεν θα πρέπει οι χώρες αυτές να μείνουν εκτός του ανοιχτού διαλόγου της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Real pleasure to meet today EURS @MiroslavLajcak. It is always useful to exchange views on the latest developments regarding ????enlargement prospect of #WesternBalkans & ways ahead the EU-facilitated Belgrade - Pristina Dialogue. pic.twitter.com/MikUyNgvDG