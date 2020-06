Βαρβιτσιώτης: Πολύ καλές οι σχέσεις Ελλάδας και Σλοβακίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών γνωστοποιεί πως ενημέρωσε τον υφυπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας σχετικά με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα μας για το εξάμηνο Μαΐου-Νοεμβρίου 2020. Στη συνέχεια, συζήτησαν για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και κυρίως το μεταναστευτικό, καθώς και για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Τέλος, ο κ. Klus προσκάλεσε τον κ. Βαρβιτσιώτη στην Μπρατισλάβα για διαβουλεύσεις, πρόσκληση τη οποία αποδέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή του.

I had a fruitful meeting -via teleconference-with State Secretary for Foreign and ???? Affairs of the Slovak Republic @martin_klus. Our two countries have a strong relationship & share common values. We talked about @coe2020gr priorities as well as other ???? issues. ????????#coe2020grpic.twitter.com/yV2fQgpVbN