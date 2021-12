Βαρβιτσιώτης: «Το μέλλον της Ευρώπης συνδέεται στενά με την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ»

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων με έντονη δράση και πρωτοβουλία από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης το 2003 μέχρι σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι η Σερβία είχε συμμετάσχει μαζί με τις υπόλοιπες χώρες στην Ειδική Εκδήλωση για το Μέλλον της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι σημαντική από πολιτική, οικονομική, αλλά και από άποψη ασφάλειας για την Ένωση και δεν αποτελεί απλώς άλλη μια διεύρυνση αλλά πολύ περισσότερο μια γεωπολιτική στρατηγική επιλογή που ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ ως σημαντικού περιφερειακού και παγκόσμιου παίκτη.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Σερβία, είπε ότι αποτελεί χώρα-κλειδί για την ΕΕ στην περιοχή και έχει πραγματοποιήσει απτή πρόοδο, επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις με έμφαση στο κράτος δικαίου. Προσπάθειες που σήμερα αναγνωρίζει η ΕΕ με το άνοιγμα της δέσμης κεφαλαίων 4 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι σε μια εποχή που οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τείνουν να χάνουν το κίνητρό τους για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με προσανατολισμό την ΕΕ, είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Ένωσης στην περιοχή και να στείλουμε στους Σέρβους πολίτες το μήνυμα ότι το μέλλον μας είναι κοινό.

Brief meeting with the @SerbianPM@anabrnabic, just before the beginning of the EU-Serbia Intergovernmental Conference this morning in Brussels. Greece firmly supports the European perspective of the Western Balkans. pic.twitter.com/8xdkIpFw5D