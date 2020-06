Βαρβιτσιώτης: Χρέος μας να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εισηγητική του ομιλία, όπως επισημαίνει, ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφερόμενος στα συμπεράσματα και τα διδάγματα από την εμπειρία της πανδημίας, σημείωσε ότι «η υγειονομική κρίση δεν απειλούσε μόνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και τις δημοκρατίες μας».

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες δέχτηκαν, με έντονη αίσθηση ωριμότητας και σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή, τους περιορισμούς για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοκρατικές αξίες και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν εύκολα ή χωρίς επαρκείς εξηγήσεις, κάθε φορά που υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε παρόμοιες καταστάσεις πρέπει να είναι τα απαραίτητα, προσωρινά, αναλογικά και επίσης να επανεξετάζονται συνεχώς» τόνισε. Προσέθεσε, ακόμη, πως οι αρχές και οι αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν να μας καθοδηγήσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αναπληρωτής υπουργός παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες και τους στόχους της ελληνικής προεδρίας, σημείωσε πως είναι χρέος μας προς τους Ευρωπαίους πολίτες να ανοίξουμε μία νέα σελίδα στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου, κατά την επέτειο από τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σκοπός της ελληνικής προεδρίας είναι να φέρει ακόμα πιο κοντά τους πολίτες στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικότερα τους νέους.

The principles & values of @coe can guide us through difficult times. During the @coe2020gr videoconference regarding the “Protection of Human life & public health in the context of a pandemic” with @coe Secretary General Marija Pejcinovic Buric & #CoE Commissions & Institutions. pic.twitter.com/RjiL17MhFu