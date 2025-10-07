Μπάρκας στον Realfm 97,8: Εάν λάβω προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας.

«Δεν είμαστε ακόμη στην φάση της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά μίας κίνησης να παραιτηθεί από βουλευτής. Εάν λάβω προσκλητήριο – για να μην αποφύγω το ερώτημά σας – και θεωρώ ότι είναι προς την κατεύθυνση συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας με ένα πολιτικό σχέδιο, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ. Θεωρώ ότι είμαστε, όμως, πολύ μακριά», είπε ο Κώστας Μπάρκας.

Σε ερώτηση αν προετοιμάζεται για να πάει σε άλλο κόμμα και πώς αυτό μπορεί να συμβαδίσει με τα σημερινά κοινοβουλευτικά καθήκοντά του ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «δεν προετοιμάζομαι για κανένα άλλο (σ.σ. κόμμα). Αυτό θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ θεωρητική η συζήτηση. Γιατί πρώτον δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, ας δεκτώ τον όρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προβεί σε μία τέτοια ενέργεια. Το δεύτερον είναι ότι δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιο προσκλητήριο προς εμένα. Εγώ δεν θέλω να αναπαράξω τον εαυτό μου. Εγώ δεν θέλω να εκλέγομαι εγώ βουλευτής. Εμένα η μάχη μου είναι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν με ένα πολιτικό σχέδιο για να μπορέσει η κοινωνία να ακουμπήσει και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή είναι η μάχη που δίνω και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Και συνέχισε: «Οφείλω να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει συνεδριακές αποφάσεις για τη μάχη που θέλει να δώσει ώστε όλες οι δυνάμεις (σ.σ. προοδευτικές) να ενοποιηθούν. Και όταν λέμε προοδευτικές δυνάμεις εννοούμε το ΠΑΣΟΚ, την Νέα Αριστερά. Αυτή η μάχη που δίνουμε».

«Εγώ πάντως αυτή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν την λογίζω ως διάσπαση, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής. Δεν πήγε απέναντι στο κόμμά του. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα στο κόμμα», είπε ο Κώστας Μπάρκας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο ύπαρξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση του 2023 με πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχουμε υποστεί πολύ μεγάλες πληγές δύο χρόνια τώρα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και η ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου αυτό κάνει και νομίζω με επιτυχία το κάνει, είναι να σταθεροποιήσει λίγο αυτόν τον κατακερματισμό, τον οποίο έχουμε υποστεί. Και το κάνουμε αυτό συλλογικά και πολύ προσωπικά. Καθημερινά δίνουμε αυτή την μάχη», ανέφερε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας και με το μήνυμα το οποίο έστειλε και με την παραίτησή του, με την πράξη της παραίτησης και της παράδοσης της έδρας αλλά και με το περιεχόμενο του μηνύματος αυτό που θέλει να κάνει είναι να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει μία προοδευτική απάντηση στην διακυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα πρόγραμμα προοδευτικό. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι μας», υπογράμμισε ο Κώστας Μπάρκας.

Αναφορικά με την έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του για την διενέργεια εξετάσεων DNA και τοξικολογικών εξετάσεων ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «ήταν μία δικαίωση του αγώνα του. Εντάξει αυτός ο άνθρωπος ό,τι ήταν να χάσει το έχασε πριν από 2,5 χρόνια. Έχασε το παιδί του και αναζητά την αλήθεια για το πώς χάθηκε το παιδί του. Είναι θετικό νομίζω το βήμα. Βέβαια είναι πολλές οι παλινωδίες κυρίως της Δικαιοσύνης σε σχέση με το αίτημα αυτό».