Βαρουφάκης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων «για να σώσουμε τις κοινωνίες μας»

Τον έντονο προβληματισμό του για την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων , τον ρατσισμό και την διεύρυνση των ανισοτήτων, εξέφρασε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, στην παρέμβασή του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της «Προοδευτικής Διεθνούς», στην οποία συμμετέχει και το ΜέΡΑ 25.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα του ΜέΡΑ 25, η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Ισλανδία, αλλά λόγω της έξαρσης του Covid-19 έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ήταν η πανηγυρική συνεδρίαση της Προοδευτικής Διεθνούς, με τον Γ. Βαρουφάκη να τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξής της, κάνοντας μάλιστα μια αναδρομή στο παρελθόν για να σημειώσει την ενότητα των δυνάμεων του κατεστημένου κατά των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «είναι ιστορική ευκαιρία για τους προοδευτικούς ανθρώπους να σώσουμε τις κοινωνίες μας, την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας από τον εκβαρβαρισμό που μας οδηγούν». Κάνοντας μια αναδρομή στην Ιστορία του προηγούμενου αιώνα, όπου, όπως είπε, οι δυνάμεις του κατεστημένου αντιμετώπιζαν ενωμένες τα προοδευτικά κινήματα, κατέληξε στο σήμερα, στην μετά την κρίση του 2008 διαμορφωμένη κατάσταση, όπου δεν είχαμε πια κατεστημένο εναντίον προόδου, αλλά δύο διαφορετικές μορφές του κατεστημένου. Η μία με «φιλοπροοδευτικό» πρόσωπο, αλλά εξ ίσου εναντίον των συμφερόντων των πολλών με τις αυθεντικές αντιδραστικές δυνάμεις. Αυτός ο «σοσιαλισμός για τους Τραπεζίτες» , είπε ο κ. Βαρουφάκης, έφερε στην επιφάνεια εκφάνσεις της ρατσιστικής, ξενοφοβικής, λαϊκιστικής ακροδεξιάς, για πρώτη φορά σε τόση έκταση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Γι αυτό χρειαζόμαστε την Προοδευτική Διεθνή» , τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε ότι: «Είναι καιρός να μιμηθούμε τους τραπεζίτες και τους φασίστες, που επανειλημμένα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται διακρατικά, να συνενώνουν δυνάμεις προς έναν κοινό σκοπό. Αν δεν το κάνουμε εμείς τώρα προς όφελος των πολλών, θα έχουμε ιστορική ευθύνη για την αποτυχία της ανθρωπότητας να σώσει εαυτόν και τον πλανήτη».

Στη συνεδρίαση της Προοδευτικής Διεθνούς συμμετείχαν μέλη από όλον τον πλανήτη. Στο επίκεντρό της είχε τη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί «το κεντρικό δίλημμα του καιρού μας: Διεθνισμός ή Αφανισμός».

Η Προοδευτική Διεθνής δημιουργήθηκε το Μάϊο του 2020 «με την αποστολή να ενώσει, να οργανώσει και να κινητοποιήσει προοδευτικές δυνάμεις σε ένα κοινό μέτωπο». Από τότε, αυτή η συμμαχία μεγάλωσε και συμπεριλαμβάνει ενώσεις, κόμματα και κινήματα που αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο, από την National Alliance of People's Movements στην Ινδία μέχρι το Congreso de los Pueblos in Colombia και το κίνημα Democracy in Europe, το DiEM25.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα του ΜέΡΑ 25, «από κοινού, τα μέλη της Προοδευτικής Διεθνούς έχουμε εκκινήσει διεθνείς εκστρατείες για ζητήματα όπως η ακύρωση του χρέους στον παγκόσμιο νότο, έχουμε αναπτύξει ένα πολιτικό όραμα για την 'Ανάκτηση του Κόσμου μετά τον Covid-19', κι έχουμε χτίσει ένα δίκτυο για τη μετάφραση και διάδοση κρίσιμων απόψεων που εξαιρούνται από τα κυρίαρχα media σε όλον τον κόσμο».