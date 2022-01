Βρετανία-κορωνοϊός: 72.727 κρούσματα και 296 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Τα κρούσματα μειώθηκαν κατά 3,6% τις τελευταίες επτά ημέρες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 3,2% κατά το ίδιο επταήμερο.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On 29 January 72,727 new cases and 296 deaths in 28 days of a positive test were reported in the UK.

Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccinepic.twitter.com/UZ7cXpA1xB