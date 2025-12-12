Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπουκώρος: Δεν θα πω την κυβερνητική πηγή που μου αποκάλυψε ότι είμαι στη δικογραφία - Real.gr

«Δεν θεωρώ σπουδαίο και δεν θα το κάνω να σας πω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που μου έδωσε την πληροφορία πως το όνομά μου ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος ο οποίος καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής είπε ότι δεν θα τροφοδοτήσει μια ονοματολογία που θα συσκοτίσει το έργο της επιτροπής».

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Μπουκώρος ο οποίος σε συνεντεύξεις του αμέσως μετά την παραίτησή του του από την κυβέρνηση λόγω της συμπερίληψης του ονόματός του στις επισυνδέσεις στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είχε πει πως γνώριζε για τις επισυνδέσεις καθώς τον είχε ενημερώσει κυβερνητική πηγή ήδη από τον Ιούνιο του 2024 επανέλαβε λέγοντας: “Σε εκείνες τις συνεντεύξεις είχα πει ότι πράγματι κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του 2024 – ένα χρόνο νωρίτερα – με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μια δικογραφία η οποία όμως είχε τεθεί στο αρχείο. Εκείνη ήταν η ενημέρωση που είχα. Η δική μου επισύνδεση αφορούσε 3 τηλεφωνήματα για το ίδιο θέμα. Τα τηλεφωνήματα έγιναν στις 4,10 και 19 Οκτωβρίου 2021”.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του πάντως ο κ. Μπουκώρος διέψευσε τους ισχυρισμούς περί προειδοποίησης προκειμένου να είναι προσεκτικός στις τηλεφωνικές του συνομιλίες: «Δεν έχει καμία συνάφεια ο ισχυρισμός αυτός με την πραγματικότητα. Η συνομιλία μου έγινε τον Οκτώβριο . Και εγώ γι αυτό ενημερώθηκα Ιούλιο 2024 για μια δικογραφία η οποία είχε ήδη αρχειοθετηθεί. Μου λέτε ότι με προστάτευσαν. Με ενημέρωσαν τρία χρόνια μετά. Σπουδαία προστασία.»

Ο βουλευτής σημείωσε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιθέτως – όπως είπε – σε ανύποπτο χρόνο είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις που οδήγησαν ακόμα και σε συλλήψεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την υπόθεση με την Λίμνη Κάρλα που ο ίδιος έφερε στην Βουλή και την δημοσιότητα.