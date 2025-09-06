Χαιρετισμοί του ΥΜΑΘ Κώστα Γκιουλέκα και του προέδρου της ΔΕΘ-Helexpo Τάσου Τζήκα στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ - Real.gr

“Η Μακεδονία και η Θράκη είναι η ατμομηχανή ανάπτυξης της πατρίδας μας”, τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

“Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Οι χαμένες ευκαιρίες του παρελθόντος γίνονται οι μεγάλες προοπτικές του αύριο”, επισήμανε.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και σημείωσε: “Η απόφασή σας, κύριε πρωθυπουργέ, να αναπτυχθεί το νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στην καρδιά της πόλης, παράλληλα με τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου είναι μία σημαντική απόφαση για τη Θεσσαλονίκη και για την Έκθεση.

Όμως η πρότασή μας είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ να ακολουθήσει το αποτέλεσμα του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που κινητοποίησε την παγκόσμια αρχιτεκτονική κοινότητα, υλοποιώντας τελικά την κατασκευή 2 εμβληματικών Περιπτέρων και του νέου εμβληματικού Συνεδριακού Κέντρου. Η συνολική αυτή λύση θα προικίσει το μέλλον της πόλης και των παιδιών μας με ένα ανταγωνιστικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο με υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικό αποτύπωμα και ένα μητροπολιτικό πάρκο μεγαλύτερο των 120 στρεμμάτων, που είναι ο πυρήνας του σχεδιασμού μας. Σ’ αυτή τη λύση δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητές είναι η κοινωνία, η πόλη και οι νέες γενιές”.