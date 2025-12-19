Χαμός στη Βουλή μεταξύ Δ. Καιρίδη και Θ. Δαβάκη για την απουσία Δένδια - Ο διάλογος - Real.gr

“Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή” φώναξε ο Δ.Καιρίδης . “Πώς κάνεις έτσι; Έχει ξανασυμβεί. Είμαι εγώ εδώ” απάντησε ο Δαβάκης

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ένα απρόσμενο επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Καιρίδη να διαμαρτύρεται έντονα για την απουσία του Υπουργού Νίκου Δένδια και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη να του απαντά με έντονο ύφος.

Η συνεδρίαση με την ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Όταν όμως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δ. Καιρίδης είδε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του Υπουργείου αντέδρασε έντονα με τους δύο άνδρες να διασταυρώνουν φραστικά τα ξίφη τους .

Σύμφωνα με τους παριστάμενους βουλευτές και πριν να ανοίξουν οι κάμερες ο Δ.Καιρίδης άρχισε να φωνάζει “Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του”. Κι ενώ όλοι ξαφνιάστηκαν με την επίθεση του “γαλάζιου” βουλευτή στον Υπουργό ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης σήκωσε το γάντι και του απάντησε σε πολύ έντονο ύφος: “Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό. Είμαι υφυπουργός και είμαι εγώ εδώ” είπε. Ο Καιρίδης συνέχισε σε έντονο ύφος προκαλώντας πλέον την οργισμένη αντίδραση του Θ.Δαβάκη ο οποίος του είπε: Σε ανακαλώ στην τάξη.

Η συνεδρίαση άρχισε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άγγελο Συρίγο και Γιάννη Οικονόμου να παίρνουν το μέρος Δένδια – Δαβάκη. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τάχθηκαν με το μέρος του Δ.Καιρίδη ωστόσο ο Θ. Δαβάκης επανήλθε on camera λέγοντας: “Κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Που είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε ο Υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό. Ο Υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ επανάληψη . Προς τι λοιπόν ολη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα.Λυπούμαι γα την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο το Υπουργείο Άμυνας εδώ” είπε