Χαμός στη Βουλή μεταξύ Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Είσαι γελοία και τραμπούκος...» - Real.gr

Αδιανόητες εκφράσεις ακούστηκαν στη Βουλή μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη . Ακούγοντας από το γραφείο του στο Υπουργείο την κα Κωνσταντοπούλου να τον αποκαλεί γελοίο υποκείμενο ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε στη Βουλή για να απαντήσει.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο Υπουργός Υγείας πήρε τον λόγο λέγοντας ότι η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει από την παρουσία της κας Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτήρισε ως το πιο τοξικό, δηλητηριώδες και κακοποιητικό στοιχείο που έχει περάσει από τη Βουλή. «Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Ήδη το 40% έχει αποχωρήσει. Μπήκαν 8 μείναν 5. Δεν το αποκλείω να μείνουν 4 ή και μόνη της» είπε με την κα Κωνσταντοπούλου να του φωνάζει να της κάνει βουντού. «Δεν χρειάζομαι κανένα βουντού, τα κάνετε μόνοι σας. Σας έφτυσε το 40% των βουλευτών σας. Να απαντήσετε στις καταγγελίες της κ. Καραγεωργοπούλου ότι την εμποδίζατε να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο και της κάνατε υποδείξεις για να υπερασπιστείτε συμφέροντα” πρόσθεσε.

Στη μομφή της κ. Κωνσταντοπούλου ότι υπερασπίστηκε τη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» είπε ότι είπε πως πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εναντίον της. «Κάθε μέρα και μια μήνυση» είπε.

Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε να απαντήσει και επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη με βάση τις οποίες το “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα και έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.» Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι; Αλήθεια; Πάρτε τον λόγο τώρα. Πάνω στα πτώματα 5 γυναικών. Επί θητείας σας στο Υπουργείο διαβεβαιώνατε. Και τώρα μας λέτε δεν ξέρατε. Είστε εσείς κοινοβουλευτικός άνδρας; Τώρα γλείφετε τον κ. Μητσοτάκη. Θα καταλάβει κανείς τι άνθρωπος είστε”.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για γλοιώδεις προσπάθειές Γεωργιάδη και τον κάλεσε να απαντήσει γιατί υπερασπίζετε λυσσαλέα τον Παναγόπουλο αλλά και πως έμαθε για τη μήνυση που του υπέβαλε. «Σημαίνει ότι είστε μια κυβέρνηση βυσματωμένη με το παρακράτος» κατέληξε.

Ο Υπουργός Υγείας ανταπάντησε με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Οι συνεχείς διακοπές της κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την έκρηξη οργής του Υπουργού Υγείας ο οποίος είπε: «Φτάνει με αυτή την τραμπούκο. Φτάνει. δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή την γελοία. Πρώτον δεν είπα πουθενά ότι ξέρω ιδιοκτήτη σε ότι διάβασε». Στο σημείο εκείνο η κα Κωνσταντοπούλου τον διέκοψε με τον Αδ.Γεωργιάδη να φωνάζει: «Φτάνει πια . Θα μάθει επιτέλους αγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας της και η μάνα της. Εσύ νομίζεις θα κάνεις σε εμένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα;» τόνισε

Όσον αφορά στη μήνυση και πως το έμαθε ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ξύπνησε το πρωί, και ένας φίλος του αστυνομικός στα Εξάρχεια του είχε στείλει μήνυμα με καθόλου τιμητικούς χαρακτηρισμούς. «Μου έλεγε στο μήνυμα ακόμα για το πως μπήκατε ντυμένη στο αστυνομικό τμήμα. Μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά» είπε.

Για την υπόθεση Παναγόπουλου είπε: «Με όσα πέρασα από τη Novartis έχω κάτι που η συνήγορος βιαστών δεν έχει μάθει. Τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας».

Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Κεραμέως: «Ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης»-«Ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους που δεν είναι παρόντες»