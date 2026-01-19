«Χάος σε δύο γύρους» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Οι εκλογές δεν κρίνονται στα μπλόκα και ας έχουν οι αγρότες τα δίκια τους.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Ούτε στην πολύ αιτιολογημένη απεργία των ταξιτζήδων. Ούτε καν στο δυστύχημα του τρένου. Αλλωστε, ο πρωθυπουργός καταφέρνει τελικά να επιπλέει έναντι του χυλού των πολιτικών αντιπάλων του. Για τον απλό λόγο πως κανείς εξ αυτών δεν πείθει πως αν αυτός κυβερνούσε, όλα θα «ήταν καλά», που λέει και η νεοφώτιστη πολιτικός.

Η χώρα, και ιδιαίτερα το κράτος, παραμένει αντιμέτωπη με υστερήσεις σε πάμπολλους τομείς. Ξεχασμένες υποδομές, σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Και το χειρότερο, διάχυτη απαισιοδοξία. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει -και σίγουρα προβληματίζει την κυβέρνηση- είναι πως κάθε φορά που ανοίγει ένα θέμα, συχνά από τυχαία γεγονότα, αποκαλύπτεται το χάος ενός κράτους που χάνει συνεχώς έδαφος έναντι άλλων κρατών τα οποία αναπόδραστα πρέπει να ανταγωνιστεί.

Πριν από τριάντα χρόνια, ο Κώστας Σημίτης είχε τη σωστή ιδέα και κατάφερε να κερδίσει πολιτικό κεφάλαιο με το σύνθημα του εκσυγχρονισμού. Εκτοτε έγιναν βήματα. Σε κάποιους τομείς δόθηκε ικανοποιητική συνέχεια από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Ακόμη και στη διάρκεια της μακράς δημοσιονομικής κρίσης, υποχρεωθήκαμε, συχνά με το στανιό, σε αναδιοργάνωση σημαντικών κρατικών λειτουργιών. Μέχρι και η πανδημία δημιούργησε ευκαιρίες εκσυγχρονισμού που δεν πήγαν χαμένες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ασχολήθηκε, δυστυχώς, εγκαίρως και σε βάθος με τη μεγάλη εικόνα. Ρεαλιστής, όπως είναι, προτίμησε να προωθήσει κρατικές πρωτοβουλίες που θα έφεραν την υπογραφή του και να αντιμετωπίσει «πυροσβεστικά» τα υπόλοιπα. Σκόπευε μάλιστα, όχι αδίκως, να αξιοποιήσει το τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές για να οργανώσει τα μεγάλα διπλωματικά ζητήματα της χώρας και να εκμεταλλευτεί τα σημαντικά βήματα αναδιοργάνωσης του αμυντικού σχεδιασμού, όπως έδειξε ο κατάπλους της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ». Γνωρίζει καλά ότι στο εσωτερικό της παράταξης της οποίας ηγείται τα λεγόμενα «εθνικά» είναι συγκολλητική ύλη. Δεν κάνει λάθος.

Είναι πλέον σίγουρο ότι το κόμμα της πλειοψηφίας θα κατέβει στις εκλογές υπό τον Μητσοτάκη και κανείς πλέον δεν «ονειρεύεται» να τον αμφισβητήσει. Μπορεί το «στιλ Μητσοτάκη» να ενοχλεί, αλλά οι επικριτές του παραμένουν διακριτικοί, αφού συμφωνούν πως δεν είναι δυνατόν να αλλάξεις τον καβαλάρη όταν το άλογο τρέχει την κούρσα με αξιώσεις νίκης. Η συντηρητική παράταξη θα παραμείνει συσπειρωμένη, όπως το επιβεβαίωσαν όλες οι μετρήσεις, ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων μηνών. Είναι όμως σίγουρο πως δεν μπορεί να κερδίσει την πνοή της αυτοδυναμίας στην πρώτη κάλπη.

Αρα, το πραγματικό πρόβλημα θα προκύψει επειδή η εκλογή θα γίνει σε δύο γύρους. Ο πολιτικός χρόνος θα συμπυκνωθεί στις, μάλλον λίγες, εβδομάδες που θα μεσολαβήσουν από τον πρώτο στον δεύτερο γύρο.

Γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προσωπικότητα με βαθύτατο πολιτικό αισθητήριο, σκοπεύει να έχει προετοιμάσει το έδαφος ώστε οι πολίτες, που θα έχουν «ξεδώσει» στην πρώτη κάλπη, να κατανοήσουν επαρκώς πως όταν επιστρέψουν στις κάλπες του δεύτερου γύρου θα είναι αυτοί και μόνον αυτοί που θα μπορούν -και θα οφείλουν- να επιλύσουν το πρόβλημα κυβερνησιμότητας, που θα έχει εκ των πραγμάτων δημιουργηθεί.

Δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο ότι οι πολίτες θα «τον ακούσουν». Είναι πολλοί εκείνοι που θα έχουν πάει στην πρώτη κάλπη μόνον για να «πουσάρουν» προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να ενοχλήσουν το κατεστημένο. Αυτοί οι πολίτες δεν έχουν κανένα κίνητρο, ούτε θα βρουν κάποιον σοβαρό λόγο ώστε να αλλάξουν την αρχική ψήφο τους. Ούτε πρόκειται για άτομα που αυτοχαρακτηρίζονται «πολιτικοποιημένα». Δεν θα φοβηθούν το «μπάχαλο», που θα προκύψει επειδή δεν διαμορφώνεται στη Βουλή αυτοδυναμία γύρω από κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Είναι πολύ πιθανόν ότι ακριβώς αυτή η «ακυβερνησία» είναι το δικό τους στοίχημα στην επόμενη αναμέτρηση.

Για παράδειγμα, η ταχύτητα με την οποία σπεύδουν ορισμένοι να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην εντυπωσιακή είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού δεν περνά στους παραπάνω ψηφοφόρους. Μπορεί η βουβή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να συνενώσει τα συντρίμμια της Αριστεράς και να μιμηθεί τον αντιεξουσιαστικό λόγο. Μπορεί, τέλος, η αντάρα στην οποία ποντάρει πάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρηθεί και αυτή ως κατάλληλη τιμωρία για το σύστημα.

Είναι βεβαίως αλήθεια ότι υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος μέχρι να στηθούν οι κάλπες, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμείνει στην εξάντληση της θητείας του. Ομως, η αίσθηση της αδικίας που πάρα πολλοί βιώνουν ζωηρά στο κοινωνικό σώμα, σε συνδυασμό με τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι από τις εκλογές δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους -όπως ακόμη περισσότεροι πιστεύουν- δεν θα αλλάξει επειδή η κυβέρνηση εξειδικεύει «μέτρα» και προσθέτει «παροχές». Μπορεί η πλειοψηφία να τσιμεντάρει το ακροατήριό της, αλλά ως εκεί. Οσο περνά ο καιρός όμως, καθίσταται εξίσου συμπαγές το ρεύμα εκείνων που θέλουν την αλλαγή για την αλλαγή. Ετσι, χωρίς πρόγραμμα!