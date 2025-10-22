Quantcast
Χαρακόπουλος για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: Των «Ελλήνων οι κοινότητες» τον αποχαιρετούν για «άλλο γαλαξία» - Real.gr
12:17, 22/10/2025
Ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο καλλιτέχνη που σημάδεψε κατά τρόπο ανεξίτηλο και μοναδικό τον ελληνικό πολιτισμό των τελευταίων δεκαετιών. Με την ποιητική ευαισθησία του, που εκδηλωνόταν στην πλούσια στιχουργική του δημιουργία και τις ιδιαίτερες μελωδίες των τραγουδιών του, σφράγισε την αισθητική των γενεών μετά τη δεκαετία του 1960.

Το έργο του υπήρξε μια πρωτοποριακή σύνθεση του παραδοσιακού και του σύγχρονου, του ελληνικού με τις ξενικές επιρροές, και συμπυκνώνει την ίδια διαδικασία που λαμβάνει χώρα το ίδιο διάστημα στην ελληνική κοινωνία.

Ο μεγάλος τραγουδοποιός διακρινόταν, επίσης, από το μοναδικό χάρισμα της αντίληψης της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνικής και ιδεολογικής πραγματικότητας. Αυτό τον ωθούσε σε μια συνεχή ανανέωση, μακριά από τη στασιμότητα που παγιδεύει η δόξα, και τα τραγούδια του αναδεικνύονταν σε αποτύπωση της συλλογικής μας συνείδησης σε κάθε διαφορετική περίοδο.

Των “Ελλήνων οι κοινότητες”, που τον αποχαιρετούν για “άλλο γαλαξία”, θα του είναι για πάντα ευγνώμονες για την ανεκτίμητη προσφορά του».

