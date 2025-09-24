Χαρακόπουλος στον Realfm 97,8: «Η ΝΔ κέρδισε όποτε είχε χαρακτηριστικά παράταξης» – Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά - Real.gr

Για την ματαίωση του τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, τα ελληνοτουρκικά και τις διεργασίες στο κυβερνών κόμμα μίλησε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Βούληση δική μας είναι να είναι ήρεμα τα νερά αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τα νέα δεδομένα, να δούμε αν μιλούμε όντως για ακύρωση και όχι για αναβολή, αν είναι μία συμπεριφορά σπασμωδική από πλευράς της Τουρκίας, αν υπάρχει εκνευρισμός λόγω της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», είπε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Στα εθνικά ζητήματα, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει όλοι – και οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη νηφαλιότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία», τόνισε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Και συνέχισε: «Έχουμε τόσα άλλα ζητήματα να αντιπαρατεθούμε ας μην κάνουμε βιαστικές τοποθετήσεις σε αυτά τα ζητήματα, πριν ακόμη δηλαδή ακούσουμε επισήμως τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται, όπως συνήθως το κάνει μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, να βγάζουν ανακοινώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο… γόνατο. Νομίζω δεν τιμά την αντιπολίτευση αυτή η στάση. Μπορούν να ζητήσουν επίσημη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στις ΗΠΑ και επιστρέψει».

«Είναι πολύ πιθανό να μπαίνουμε σε μία νέα φάση στις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές και ευρωατλαντικές σχέσεις διότι η Ελλάδα είναι και μέλος της Ε.Ε. Άρα έχει στην φαρέτρα της επιπλέον μέσα και όπλα για να αντιμετωπίσουμε την διαφορετική, αν θέλετε πολιτική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι μόνο της χώρας μας αλλά είναι και σύνορα της Ε.Ε. Εμείς θα επιμείνουμε στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν κάνουμε πίσω», υπογράμμισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Θέλουμε ήρεμα νερά. Θέλουμε συνεννόηση και με την Τουρκία και με την ευρύτερη γειτονιά μας αλλά θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά», υπογράμμισε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Παράλληλα για την εσωτερική πολιτική σκηνή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολίασε ότι «η ΝΔ κέρδισε όποτε είχε χαρακτηριστικά παράταξης. Όταν είχε ένα μεγάλο εύρος και νομίζω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ’19 και το ’23 απέκτησε αυτό το εύρος παράταξης. Θα πρέπει πιστεύω να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις που πρέπει έτσι ώστε η ΝΔ μεγάλη παράταξη, ως το μεγάλο κόμμα στο οποίο μπορούν να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και να προκύπτουν συνθέσεις μέσα από τον διάλογο με αυτή την αντίληψη πρέπει να οδηγηθούμε και στις επόμενες εκλογές».

Ειδικότερα για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι «για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, έχω τοποθετηθεί και δημόσια υπέρ της επαναπροσέγγισης έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για την επάνοδο του πρώην Πρωθυπουργού στην ΝΔ, στον φυσικό του χώρο».

Ακούστε το ηχητικό: