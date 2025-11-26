Χαρίτσης: Βασανιστική η απόφαση το 2023 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ - Ακολούθησε ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη - Real.gr

«Ήταν βασανιστική και δεν τη πήρα ελαφρά τη καρδία», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης σχετικά με την πόφαση να μην αποδεχτεί την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη», όπου ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει ότι είχε προτείνει τόσο στην Έφη Αχτσιόγλου όσο και στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλους.

«Δεν ήταν εύκολες εκείνες οι στιγμές για κανέναν μας», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης στην εκπομπή του Action24.

«Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, και πολιτική και ανθρώπινη. Από τη μεριά μου πήρα τις αποφάσεις μου ζυγίζοντας τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία η άρνηση της πρότασης, νομίζω ότι κακώς τίθεται με αυτούς τους όρους», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η απάντησή του θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία του κόμματος και να μην υπήρχε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Χαρίτσης απάντησε: «Η ιστορία δεν γράφεται με “αν”. Δεν μπορείς να κρίνεις με τα σημερινά κριτήρια αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλη χρονική στιγμή».

«Δεν λαμβάνω αποφάσεις ελαφρά τη καρδία. Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει αντίστοιχη προετοιμασία που θα διασφάλιζε την ενότητα ή τη δυνατότητα για το κόμμα μας να πάει μπροστά», ανέφερε.

«Δεν είναι όλα ζήτημα προσώπων. Το 2023 είχαμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ακολούθησε ο ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη, τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, και δείχνει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ένας πολιτικός χώρος», είπε ο κος Χαρίτσης.