Χαρίτσης για τον στολίσκο στη Γάζα: Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών - Real.gr

«Σήμερα τα ξημερώματα το κράτος του Ισραήλ επιτέθηκε στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla. Ο στόλος έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους βασανισμένους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια ενέργεια τρομοκρατική και πειρατική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του από το περιστύλιο της Βουλής.

«Πεντακόσιοι άνθρωποι από περισσότερες από σαράντα χώρες έχουν απαχθεί και τώρα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Ανάμεσα σε αυτούς και 27 Έλληνες και Ελληνίδες. Στο σκάφος “Οξυγόνο” μάλιστα επέβαινε και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Το επαναλαμβάνω. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει απαχθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγνοείται η τύχη του», τόνισε και συνέχισε:

«Απαιτώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την απελευθέρωση και την επιστροφή όλων των μελών της Ελληνικής αποστολής. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών».

«Αυτά τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους», κατέληξε.