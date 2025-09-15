Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές του Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές του Ισραήλ

13:02, 15/09/2025
«Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

«Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης, καταλογίζοντας στην «κυβέρνηση της Δεξιάς» ότι «δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», ενώ, όπως τονίζει, «η Αριστερά δείχνει τον δρόμο, της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού».

«Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.

Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας. Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι. Μέχρι την τελική νίκη», καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

