Χαρίτσης: Η νίκη Μαμντάνι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί - Real.gr

«Η θριαμβική νίκη του Ζόραν Μαμντάνι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί. Μπορεί να αλλάζει τον κόσμο. Σήμερα είναι ιστορική μέρα, είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. Και η μέρα που η Μαύρη Διεθνής έχει κάθε λόγο να ανησυχεί», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Γράφηκαν πολλά και στη χώρα μας για τον Μαμντάνι. Κρατάω μια σκέψη: η προτεραιότητα της πραγματικής πολιτικής. Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων», αναφέρει,τονίζοντας πως «το έργο του Μαμντάνι δεν θα είναι εύκολο».

«Και για αυτό μας αφορά. Η πρότασή του για την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, την σημαντικότερη καπιταλιστική μητρόπολη του κόσμου, μια πόλη που θα φορολογεί τους πλούσιους βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των αποκλεισμένων συμπυκνώνει τη μεγάλη μάχη της εποχής μας.

Το αν η πολιτική δεν θα είναι απλώς εκφορά λέξεων, αλλά ριζοσπαστική πράξη με υλικό αποτύπωμα στις ζωές των πολλών, στις ζωές μας. Turn the volume up!», καταλήγει η ανάρτηση του Αλ. Χαρίτση.