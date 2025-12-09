Χαρίτσης στη Βουλή: «Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών;» - Real.gr

Για καταστολή και πολιτικοποίηση του Ποινικού Κώδικα με σκοπό να φιμωθούν οι αγρότες, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κατά την παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή, ενώ προειδοποίησε ότι τίθεται σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Ο Αλ. Χαρίτσης σχολίασε ότι δεν μπορεί η Βουλή να συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, να συζητά νομοσχέδια και για τους αγρότες να σχηματίζονται δικογραφίες για «εγκληματική οργάνωση», είπε ο Αλ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι «το καλοκαίρι ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με απομαγνητοφωνήσεις που έζεχνε από όσα λέγονταν μεταξύ διορισμένων γαλάζιων διοικήσεων τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των κομματαρχών της ΝΔ».

«Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διαβίβασαν τη δικογραφία με ενδείξεις για “εγκληματικές ομάδες” εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εσείς την κλείσατε άρον-άρον», υπογράμμισε, κάνοντας αναφορά και στην «στημένη» Εξεταστική Επιτροπή που «απαξιώνει» τον κοινοβουλευτισμό.

Όπως είπε, «μετά από όλα αυτά, η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ με ξύλο και χημικά στους πραγματικούς αγρότες που διεκδικούν το δίκιο τους» και διερωτήθηκε: «Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών; Εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση; Πού ακριβώς είδατε εγκληματική οργάνωση;». Καταλόγισε, δε, στην κυβέρνηση ότι «πολιτικοποιεί τον Ποινικό Κώδικα για να φιμώσει τους αγρότες», προειδοποιώντας ότι «οι παραγωγοί συνθλίβονται από το εκρηκτικό κόστος, την κλιματική κρίση, τις ζωονόσους, το real estate που εκτινάσσει τα μισθώματα γης, και την κερδοσκοπία των καρτέλ που παραμένει ανεξέλεγκτη».

«Έχουμε φτάσει στα όρια της βιωσιμότητας, στα πρόθυρα του αφανισμού ολόκληρου του πρωτογενή τομέα. Με τις πολιτικές επιλογές σας, με το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, θέτετε σε κίνδυνο την ίδια την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας την επίθεση προς την κυβέρνηση, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δίνει τη μάχη της επιβίωσης», βλέπει ότι τα λεφτά που του λείπουν πηγαίνουν στα γαλάζια στελέχη, ενώ διερωτήθηκε «τι εμπιστοσύνη να έχουν οι αγρότισσες κι οι αγρότες σε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα» έτσι ώστε να προσέλθουν σε διάλογο.

Στρέφοντας, τέλος, τα βέλη του και στην ΕΕ που «κατακρεουργεί» την ΚΑΠ για χάρη της πολεμικής βιομηχανίας, κάλεσε ολόκληρη την αντιπολίτευση να «αντιταχθεί σε αυτή την καταστροφική πολιτική» και να μην επιτρέψει «να μετατραπεί η στήριξη του κοινωνικού κράτους, των εργαζομένων, της πραγματικής οικονομίας, η ενίσχυση των αγροτών, σε υπερεξοπλισμούς για την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας».

«Είναι η κυβέρνηση της φτηνής ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, η κυβέρνηση της διαπλοκής, της διαφθοράς και των σκανδάλων», τόνισε και κατέληξε: «Οι μάσκες έχουν πέσει. Τα επικοινωνιακά τρικ δεν πείθουν. Η κοινωνία θα είναι με τους αγρότες. Κι εμείς μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ