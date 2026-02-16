Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων στην Καισαριανή είναι περιουσία του ελληνικού λαού - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Μέσω του Realfm 97,8 ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο οι φωτογραφίες που δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Αναφορικά με τη δημοπρασία, γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία τον διαβεβαίωσε προσωπικά ότι το Υπουργείο θα κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του για να εξετάσει ενδελεχώς τους τρόπους παρέμβασης σε αυτή την πώληση. Στόχος είναι να αποτραπεί η απώλεια αυτών των ιστορικών φωτογραφιών και να μην περιέλθουν σε ιδιωτικά χέρια, χάνοντας έτσι τη δημόσια πρόσβαση και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Τόνισε πως «πρόκειται για υλικό που για πρώτη φορά μετά από 82 ολόκληρα χρόνια βλέπει το φως της δημοσιότητας», τονίζοντας ότι αποτελεί μία ακόμη απόδειξη των θηριωδιών που διέπραξαν οι ναζί στη χώρα μας. «Το βασικό, το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού».

Ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, σχολιάζοντας πως «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα μουσείο για την Εθνική Αντίσταση, όπου θα μπορούν να δουν αυτά τα πειστήρια, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς τις τρομακτικές φρικαλεότητες που προκάλεσε ο ναζισμός στη χώρα μας».

«Θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας»

Για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκαθάρισε: «Θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. Η συνάντηση καλώς έγινε. Πάντα είναι καλό να υπάρχουν συναντήσεις, καθώς έτσι μόνο υπηρετείται η σταθερότητα στην περιοχή μας και μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης».

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η «στρατηγική των μικρών βημάτων είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν φτάνει» και πρόσθεσε: «Δεν αρκεί απλώς και μόνο να πετάμε το τενεκεδάκι πιο κάτω, πιο κάτω. Πρέπει να συζητούνται τα δύσκολα» τονίζοντας την ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι το μείζον ζήτημα είναι η εφαρμογή του Συντάγματος: «Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το είπα και στη Βουλή, δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι η τήρηση και ο σεβασμός του». Έθεσε, μάλιστα, συγκεκριμένο ερώτημα για τη στάση της κυβέρνησης ως προς τη διερεύνηση ευθυνών: «Το ισχύον Σύνταγμα και το ισχύον άρθρο 86 πώς εμπόδισε τον κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών του; Των κ.κ. Τριαντόπουλου, Καραμανλή, Βορίδη, και Αυγενάκη. Ποιος εμπόδισε τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουν σε πραγματική διερεύνηση αυτών των ευθυνών; Τους εμπόδισε το άρθρο 86; Όχι».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει προτάσεις της ΝΔ στην τρέχουσα Βουλή είναι ορθή: «Νομίζω ότι η θέση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι μια σωστή θέση».

Τι είπε για τον Παναγόπουλο

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι βρίσκεται «υπό τον έλεγχο και τη διερεύνηση της δικαιοσύνης», αλλά επέμεινε στο συνολικότερο ζήτημα των προγραμμάτων κατάρτισης. «Η Κομισιόν είπε ότι τα προγράμματα αυτά δεν διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, δηλαδή ουσιαστικά είπε ότι δημιουργούνται καρτέλ και ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αναθεωρήσει. Και τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Είπε “θα τα πάρω εγώ και θα τα χρηματοδοτήσω από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου”», είπε, τονίζοντας ότι «δεν είναι απλώς και μόνο ένα σκάνδαλο Παναγόπουλου» αλλά αφορά και κυβερνητικές ευθύνες, ενώ επισήμανε ζήτημα δεοντολογίας σχετικά με τη «λεγόμενη Κοινωνική Συμφωνία» του Υπουργείου Εργασίας.

Για το συνδικαλιστικό κίνημα, υπογράμμισε ότι η υπόθεση «δείχνει πού καταντάει όταν έχει στην ηγεσία του ηγεσίες κυβερνητικού και κρατικού συνδικαλισμού» και τόνισε την ανάγκη ριζικής αλλαγής και εξυγίανσης, ώστε να εκλέγονται εκπρόσωποι που «θα εκπροσωπούν πραγματικά και αυθεντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων».

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «το αίτημα για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα» και υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη μόνο μέσα από «ουσιαστική, ειλικρινή συζήτηση για μια προγραμματική βάση». Αναφέρθηκε, ως παράδειγμα, στη συζήτηση που έγινε στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο ημερίδας για τη νησιωτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες «χρειαζόμαστε, έτσι ώστε η συζήτηση περί συνεργασιών να λάβει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο». «Θέλουμε πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα και αλλαγή πολιτικής», κατέληξε.