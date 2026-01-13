Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος - Real.gr

Quantcast
Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος
Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

20:02, 13/01/2026

20:02, 13/01/2026
Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στο τι ειπώθηκε, αλλά και τι πρόκειται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό.

«Όταν αποφάσισαν να κάνουν οι αγρότες αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε πολύ συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο». Όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, «οι μεν δεν ήθελαν τους δε και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε να προχωρήσουν σε δύο διαφορετικές συναντήσεις».

Όπως αποκαλύπτει, «εκείνοι επέμεναν μέσα στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται ήδη από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις και να υπάρχει και εκπρόσωπος που ενώπιων των τηλεοπτικών καναλιών, έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις είπε πως «αυτές ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας για αυτούς που κινητοποιήθηκαν από την κοινή γνώμη…και ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας»

Όπως επισημαίνει, «την ώρα που η κυβέρνηση ικανοποιεί αιτήματα, κάνει πληρωμές κατά 13% μεγαλύτερες από πέρυσι, σε καλεί για διάλογο ο πρωθυπουργός, εσύ κατά παγκόσμια πρωτοτυπία να λες ‘δεν έρχομαι’…».

Για τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει πως θα ανακοινωθούν κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βελτιώσεις σε σχέση με κάποιες κατηγορίες στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε επίσης να γίνουν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, μία με τον πρωθυπουργό και τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά και μία με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Κώστα Τσιάρα και τους αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία, αύριο.

 

 

