Χατζηδάκης για επιδοτήσεις αγροτών: Αν τα πράγματα δε γίνουν σωστά, μπορεί να υπάρξει και μερική αναστολή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
11:30, 30/09/2025
Για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους μάρτυρες, καθώς και για τις καθυστερήσεις πληρωμών που παρατηρούν οι αγρότες το τελευταίο διάστημα., μίλησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στην ερώτηση για το εάν “κρύβονται” μάρτυρες, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απαντά:

“Ήδη καταθέτουν ουσιώδεις μάρτυρες. Θα καταθέσουν Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργοί και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης. Από τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα κληθούν και περαιτέρω μάρτυρες. Η Βουλή θα αποφασίσει εκείνη την ώρα. Η συμφωνία είναι δεδομένη και καλό θα ήταν να μη σπεύδει κανείς να βγάζει πρόωρα συμπεράσματα”.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, “αν μετά από όλη αυτή την ιστορία φανεί ότι κάποιος θέλει να κρύψει κάτι, θα κάνει τη θέση του ακόμη και δύσκολη. Έχουμε κάθε λόγο, ό,τι γίνεται από εδώ και στο εξής, να γίνεται σωστά”.

Στο ερώτημα για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις των αγροτών, που έχουν καθυστερήσει, επισημαίνει:

“Επειδή τα λεφτά έρχονται από τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες, τους οποίους γνωρίζουμε, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει δημόσια. Αν τα πράγματα δε γίνουν σωστά, μπορεί να υπάρξει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Η Κυβέρνηση δε θα το ήθελε αυτό, ακόμη περισσότερο δε το θέλουν οι αγρότες μας. Είναι κάτι που συντονίζω μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει ένα σχέδιο δράσεις, με πάνω από 50 σημεία”.

Όλη η συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη:

 

 

