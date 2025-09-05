Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε - Real.gr

Τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κομοτηνή.

Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι περιοχές μεγάλης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Βούλησή μας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να επιταχυνθούν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της Περιφέρειας προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Θα προχωρήσουμε στον περιφερειακό σχεδιασμό. Σύντομα θα ολοκληρωθούν και τα αναπτυξιακά σχέδια της Ροδόπης και της Δράμας, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Θα παραμείνουμε σε επαφή, διότι η μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε μαζί!».

Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κομοτηνή, υπό την προεδρία του, με τον περιφερειάρχη και δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τον πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Αφού τοποθετήθηκαν ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι της Περιφέρειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τα εξής:

– Για το ζήτημα της στέγασης των δημόσιων λειτουργών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «Δημιουργήθηκε πρόσφατα Διυπουργική Επιτροπή για το στεγαστικό, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα. Ήδη υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν χώροι που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο για τη στέγαση των στελεχών τους όσο και για τη στέγαση άλλων δημόσιων λειτουργών. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική σας».

– Για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την ίδρυση νέων τμημάτων, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι το Πανεπιστήμιο δείχνει σημάδια σοβαρότητας και εξωστρέφειας. Και συμπλήρωσε: «Το ΔΠΘ θα κριθεί από την ποιότητα των σπουδών του, όχι από το πόσα νέα τμήματα ιδρύονται – ήδη δημιουργήθηκε άλλωστε νέο τμήμα στην Ορεστιάδα. Οφείλουμε όλοι μας, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, καθηγητές να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, να είμαστε κοντά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως ουσιαστικός πόλος τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης».

– Για τη διαχείριση των υδάτων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αφού πρώτα διερωτήθηκε κατά πόσο το μοντέλο του κατακερματισμού που υπάρχει σήμερα είναι βιώσιμο, επισήμανε: «Πρέπει να σκεφτούμε λύσεις που θα μας επιτρέψουν με οικονομίες κλίμακος, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στο τέλος της ημέρας, αν οξυνθεί το ζήτημα της λειψυδρίας, υπόλογοι δεν θα είμαστε μόνο εμείς, αλλά και εσείς».

– Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις προτάσεις των Δημάρχων για τις ενεργειακές κοινότητες: «Αν είστε οι ίδιοι παραγωγοί ενέργειας, είτε μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων είτε μέσω άλλων προγραμμάτων που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, θα αντιμετωπίσετε το θέμα σε μόνιμη βάση».

– Για το πρόγραμμα 55-67 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Το πρόγραμμα αυτό βγήκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν σκοπό. Ο σκοπός δεν ήταν η μονιμοποίηση στους δήμους ή στον ΕΦΚΑ των ωφελούμενων του προγράμματος που είναι πράγματι εξαιρετικοί. Ο σκοπός ήταν να τους δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούν, προκειμένου όταν τελειώσει η περίοδος, να μπορέσουν να ασχοληθούν κι άλλοι εξίσου άξιοι».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, σε όλες ανεξαιρέτως τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες ωθούν την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΑΜΘ και δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, οι δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Φώτης Μάρης, και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης.