Quantcast
Χατζηδάκης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών - Real.gr
real player

Χατζηδάκης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών

14:30, 26/09/2025
Χατζηδάκης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών

Την ανάληψη νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, δηλαδή των περιοχών που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με επιστολή προς το σύνολο των συναρμόδιων υπουργών.

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η οικονομικά και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση αυτών των περιοχών στην επόμενη ημέρα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη:

– Καταρτίστηκε και υλοποιείται το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.

– Αναλήφθηκαν ειδικές πρωτοβουλίες όπως: Διπλασιασμός στη μοριοδότηση εντοπιότητας για τις προσλήψεις Δημοσίου, ειδική μεταχείριση για την ΠΕ Κοζάνης στον Αναπτυξιακό Νόμο, υπαγωγή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υψηλότερη κατανομή πόρων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια. «Επομένως», σημειώνεται στην επιστολή, «όπου αυτό καθίσταται εφικτό, είναι σημαντικό σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που εσείς αναλαμβάνετε ως υπουργοί, σταθερά να ενσωματώνονται ειδικά θετικά μέτρα για τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης».

«Σκοπός είναι να ενσωματώσουμε τη λογική της δίκαιης μετάβασης στον σχεδιασμό και το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης μέσω ρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην περιοχή», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

15:41 26/09
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

11:29 26/09
Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

11:46 26/09
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51 26/09
Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

13:27 26/09
Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:16 26/09
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

14:30 26/09
Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved