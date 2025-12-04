Χατζηδάκης - Τσιάρας: Δεν θα συναντηθούν με τους αγρότες της Κρήτης - Ο λόγος - Real.gr

Quantcast
Χατζηδάκης - Τσιάρας: Δεν θα συναντηθούν με τους αγρότες της Κρήτης - Ο λόγος
Χατζηδάκης – Τσιάρας: Δεν θα συναντηθούν με τους αγρότες της Κρήτης – Ο λόγος

18:02, 04/12/2025
Χατζηδάκης – Τσιάρας: Δεν θα συναντηθούν με τους αγρότες της Κρήτης – Ο λόγος

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, που είχε καθοριστεί για αύριο, Παρασκευή.

Όπως έλεγαν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Διάλογος, άλλωστε, μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, προσθέτουν, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες. Ο, δε, κ. Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης.

Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, καταλήγουν οι πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

