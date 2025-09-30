Χειροπέδες σε 58χρονο για λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα - Βρήκαν 237.000 ευρώ στο κατάστημά του στην Ομόνοια - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 58χρονου αλλοδαπού για διακίνηση παράνομων λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων προχώρησαν αστυνομικοί από το ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο 58χρονος συνελήφθη στην Ομόνοια μετά από πληροφορίες ότι σε κατάστημα της περιοχής γινόταν παράνομη διακίνηση λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο στο κατάστημα του 58χρονου κατάσχεσαν 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου και το ποσό των 237.435 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 58χρονου

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24-9-2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, 58χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα το οποίο εμπορεύεται λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν απογευματινές ώρες της 24-9-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-190- ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου,

το χρηματικό ποσό των -237.435- ευρώ και

μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.