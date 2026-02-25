«Χιτλερίσκο» αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου - Δ. Μαρκόπουλος: Είστε πολιτικά φαιδρή - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον κ. Μαρκόπουλο για όσα συνέβησαν στη Νίκαια λέγοντας: “Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε τους εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς που τους επιτιμά σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης; Γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοϊδης να δώσει εξηγήσεις; Η ΕΛΑΣ περιστοιχίζει Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο την ώρα που οργιάζει η εγκληματικότητα; Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι” είπε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απαντώντας επι προσωπικού ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η κα Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τον “πολιτικό χουλιγκανισμό” και πως ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά της είναι “statesman”.

“Είμαστε εδώ για την μήνυση που μου έχει καταθέσει ο κ. Κασσελάκης ο οποίος δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από δικηγόρους με πελάτες βιαστές με τυρόπιτες. Εδώ στην Ελλάδα το μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του. Αυτό που κάνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου.

Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman. Στερείστε σοβαρότητας κα Κωνσταντοπούλου. Είστε πολιτικά φαιδρή. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός αλλά τελικά αυτό είστε. Είστε πολιτικός χούλιγκαν” είπε.