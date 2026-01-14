Χρ. Δήμας: Χαμηλής διακινδύνευσης το black out στο FIR - Έρχεται ολιστικό σχέδιο αναβάθμιση των συστημάτων - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Χρ. Δήμας τόνισε ότι τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι «παλαιά» και εμφανίζουν προβλήματα «χωρητικότητας», ωστόσο διευκρίνισε ότι «είναι λειτουργικά». Το πρόβλημα εντοπίζεται στη χωρητικότητα.
- Ο υπουργός ανέφερε ότι «δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας» ούτε για την κυβερνοασφάλεια ούτε για τις πτήσεις, σύμφωνα με τον διοικητή και τον Πρόεδρο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
- Υλοποιείται «ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γιουροκοντρόλ, το οποίο πρόσφατα συμφωνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου.
Ο κ. Δήμας τόνισε ότι όντως τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι “παλαιά” και εμφανίζουν προβλήματα “χωρητικότητας” έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι “είναι λειτουργικά”.
“Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει στην συνέχεια: “Τα συστήματα είναι παλαιά , πολλών χρόνων. Όλοι συμφωνούν όμως ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται δίδυμο με το αεροδρόμιο “ Ελ. Βενιζέλος” έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα χωρητικότητας” είπε ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γιουροκοντρόλ υλοποιείται “ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουνε διαρκώς την Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το γιουροκοντρολ”.
Ακούγοντας τον κ. Δήμα να δηλώνει βέβαιος ότι το πρόβλημα δεν αποδίδεται σε ζήτημα “ξένης” παρέμβασης η κα Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι ότι η κατάρρευση των συστημάτων “συνέβη μια ημέρα μετά την επέμβαση Τραμπ στην Βενεζουέλα”.