Χρ. Δήμας: Χαμηλής διακινδύνευσης το black out στο FIR - Έρχεται ολιστικό σχέδιο αναβάθμιση των συστημάτων - Real.gr

Ως περιστατικό “χαμηλής διακινδύνευσης” χαρακτήρισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας το πολύωρο black out της 4ης Ιανουαρίου στα συστήματα τηλεπικοινωνιών του FIR Αθηνών προκαλώντας πάγωμα για ώρες όλων των πτήσεων στην Ελλάδα .

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι όντως τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι “παλαιά” και εμφανίζουν προβλήματα “χωρητικότητας” έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι “είναι λειτουργικά”.

“Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει στην συνέχεια: “Τα συστήματα είναι παλαιά , πολλών χρόνων. Όλοι συμφωνούν όμως ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται δίδυμο με το αεροδρόμιο “ Ελ. Βενιζέλος” έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα χωρητικότητας” είπε ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γιουροκοντρόλ υλοποιείται “ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουνε διαρκώς την Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το γιουροκοντρολ”.

Ακούγοντας τον κ. Δήμα να δηλώνει βέβαιος ότι το πρόβλημα δεν αποδίδεται σε ζήτημα “ξένης” παρέμβασης η κα Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι ότι η κατάρρευση των συστημάτων “συνέβη μια ημέρα μετά την επέμβαση Τραμπ στην Βενεζουέλα”.