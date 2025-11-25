Χρηστίδης για βιβλίο Τσίπρα: «Προφανώς είναι ψέματα όσα αναφέρονται για τη Φώφη Γεννηματά» - Real.gr

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Χρηστίδης απάντησε στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με τον διάλογο που είχε με τη Φώφη Γεννηματά.

Στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Είναι συναισθηματικά δύσκολο για όλους εμάς που ζήσαμε την πορεία της Φώφης Γεννηματά από το 2015, να καλούμαστε σήμερα να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια που εκείνη υπερασπίστηκε, όσο ζούσε, με πάθος, καθαρή φωνή και σταθερή πορεία.

Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας.

Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω τις δηλώσεις που είχα κάνει ως εκπρόσωπος Τύπου, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είχε επαναλάβει τα ίδια ψέματα εντός και εκτός συνόρων.»



Τι είχε πει ο Παύλος Χρηστίδης το 2020 για όσα γράφει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη»

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι στη λιτή δεξίωση – συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο τον Ιούλιο του 2015, έκανε έναν ελιγμό απέναντι στην Φώφη Γεννηματά και τον Σταύρο Θεοδωράκη. Όταν δηλαδή τον ρώτησαν εάν θα κάνει πρόωρες εκλογές ή θα επιδιώξει διεύρυνση (με συνεργασίες) της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχανε το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής του ομάδας λόγω της διαφωνίας του Αριστερού Ρεύματος με το τρίτο μνημόνιο, εκείνος απάντησε μάλλον διπλωματικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στη συμμαχία μαζί τους.

«Αρκέστηκα να τους πω ότι αναζητούσαμε τρόπους για τη διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ότι θα ήταν καλό να είναι ανοιχτοί σε σχετικές προτάσεις», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας ότι μετά την επιλογή του να πάει σε εκλογές, η Φώφη Γεννηματά του το «φύλαγε»: «Μου είπε με παράπονο, αλλά και με μία δόση χιούμορ: ‘‘Μας κορόιδεψες στο προεδρικό’’. Την απάντησα γελώντας: Δηλαδή τι περίμενες Να σου ανακοινώσω ότι θα πάω σε εκλογές;». Οταν έγιναν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 το θέμα επανήλθε.

Ο κ. Τσίπρας γράφει ότι το βράδυ των εκλογών είχε τη σκέψη για μία προοδευτική κυβέρνηση αυτή τη φορά, με συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάμι ή και τα δύο μαζί. Και όταν του τηλεφώνησε η Φώφη Γεννηματά για να τον συγχαρεί, της εξέφρασε την επιθυμία να συζητήσουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μία κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής – προφανώς εννοούσε και με τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ. «Όμως αυτή μου το ξέκοψε: Από τη στιγμή που ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα είναι στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει καν λόγος να θέσω δημόσια τέτοιο ζήτημα. Κι αν έθετα θα έλεγε ‘‘όχι’’. ‘‘Είσαι σίγουρη;’’ Τη ρώτησα. ‘‘Ναι, είμαι σίγουρη’’. Έτσι κλείσαμε το τηλέφωνο».

Στα όσα γράφει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του είχε απαντήσει το 2020 ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης. Με αφορμή σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Χρηστίδης είχε πει: ««Μην λέμε τα ίδια και ίδια. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να λέει ψέματα για το 2015. Λέει και ξαναλέει ότι έκανε στο ΠΑΣΟΚ τότε πρόταση για να γίνει μία προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν έγινε ποτέ! Όσες φορές και να το πει, θα είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Το λέω γιατί πρέπει και οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν να γνωρίζουν το τι έγινε τότε. Προτίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Καμμένο. Ουδέποτε έγινε κάποια πρόταση»

