Χρηστίδης: Να μάθουμε που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα - Real.gr

«Χρειάζεται τώρα, άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για το γεγονός, και, προφανώς, να εγγυηθεί την ακεραιότητα των συλληφθέντων» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε πως «ενώνουμε τη φωνή μας με όσους μίλησαν και ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με τους Έλληνες συμπολίτες μας, ανάμεσά τους η συνάδελφος Πέτη Πέρκα, που συμμετείχαν στον στόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα».

Ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «η επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά. Όχι μόνο διότι έτσι παρεμποδίζεται μια σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας, σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Αλλά, επίσης, επειδή δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα» και υπογράμμισε πως «το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις».