Χρηστίδης στον Realfm 97,8: Όσο μιλάμε για τη βελόνα, η βελόνα θα είναι εκεί που βρίσκεται – Το συνέδριο μπορεί και πρέπει να είναι ένα restart - Real.gr

«Η δήλωση αυτή ήταν απαράδεκτη. Δυστυχώς είχαμε ξανά στο παρελθόν αντίστοιχες δηλώσεις και ήταν μονόδρομος για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει στη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είναι ευχάριστη απόφαση, είναι μια απόφαση που μας πληγώνει και μας στεναχωρεί αλλά ήταν αυτονόητη και καθαρή για τον τρόπο που πορεύεται το ΠΑΣΟΚ και για το μήνυμά του για την αυτονομία του αλλά και το ύφος και το ήθος με το οποίο εκφραζόμαστε» δήλωσε σχετικά με τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Κάνουμε αγώνα να πείσουμε νεότερες γενιές να έρχονται να ψηφίζουν και τέτοιες εκφράσεις δεν χωρούν στο κομμάτι της πολιτικής» πρόσθεσε.

«Είναι δική μας υποχρέωση να ξεθολώνουμε το μήνυμα, όχι να το θολώνουμε. Να είμαστε καθαροί στα μηνύματά μας με συγκεκριμένη ταυτότητα και όχι να μπερδεύουμε τον κόσμο για τον τρόμο με τον οποίο πορευόμαστε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια μέσα και έξω από τη Βουλή, κανένας δεν έχει το δικαίωμα είτε για λόγους εγωισμού είτε για λόγους άτυχης στιγμής, να θολώνει το μήνυμα αυτό» επεσήμανε ο κ. Χρηστίδης.

«Το συνέδριο μπορεί και πρέπει να είναι ένα restart»

«Οι τελευταίες πρωτοβουλίες που πήραμε μέσα στη Βουλή όπως για τα αγροτικά, δείχνουν ότι θέλουμε καθαρό πολιτικό λόγο με κόμματα που θα συζητάμε στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Αυτό το κάνουμε γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε αρκετά κοινά σημεία στον τρόπο που αντιπολιτευόμαστε» περιέγραψε.

«Το συνέδριο μπορεί και πρέπει να είναι ένα restart. Μία επανεκκίνηση που θα αφήσει στην άκρη τα οργανωτικού χαρακτήρα ζητήματα, το βασικό είναι να σταματήσουμε να μιλάμε αυτο-αναφορικά. Όσο μιλάμε για τη βελόνα, η βελόνα θα είναι εκεί που βρίσκεται. Πρέπει να μιλήσουμε για το δημογραφικό, για τα εθνικά μας ζητήματα, για το κυκλοφοριακό» σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά «μας ενοχλεί να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα, η οποία ελάχιστα βγαίνει προς τα έξω ενώ απασχολεί εκατομμύρια συμπολιτών μας όπως η συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να απασχολεί τη δημοσιότητα η κόντρα 2 ή 3 βουλευτών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ύβρεις και ο κόσμος να θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

«Δεν είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον, δεν είμαστε εδώ για να κουτσομπολεύουμε ο ένας τον άλλον, να λέμε με καθαρό τρόπο τις απόψεις μας εκεί που πρέπει και για το συνέδριο αλλά να καταλάβουμε ότι υπάρχει κόσμος που περιμένει λύσεις για τα προβλήματά του» υπογράμμισε.

Απάντησε αρνητικά σε ερώτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ: «Η απάντηση είναι όχι γιατί πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ».

«Τα συνέδρια δεν είναι μόνο για χειροκροτήματα»

«Τα συνέδρια δεν είναι μόνο για χειροκροτήματα και οι αλήθειες δεν κάνουν κακό. Είναι καλό να ειπωθούν αλήθειες και να καταγράφονται. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια συζήτηση για την πρόταση οποιουδήποτε στελέχους να βάλει στην ατζέντα ένα ψήφισμα. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι η απαίτηση όλων σε κάθε γωνιά της πατρίδας είναι να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ πιο θαρραλέο, πιο τολμηρό με ακόμα πιο καθαρή ταυτότητα. Ό,τι λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου ενισχύει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα» κατέληξε ο κ. Χρηστίδης.

