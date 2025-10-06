Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις με την Αθήνα και τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ - Real.gr

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ.

«Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

Πρόσθεσε, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Παπασταύρου: Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει – Να αρθούν επιφυλάξεις και τεχνικά ζητήματα για να προχωρήσει η διασύνδεση με την Κύπρο