Χρυσοχοΐδης: Η ΕΛ.ΑΣ έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη – Νέο πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή - Real.gr

Η συνέπεια, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη, η αυστηροποίηση και η νέα νομοθεσία που αφορά στα όπλα και την οπλοκατοχή, αλλά και η διαβεβαίωση ότι ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνονται πλήρως τη βούληση του λαού για υγιείς κοινωνίες, ηρεμία στην καθημερινότητα και ασφάλεια, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε σήμερα με τους επιτελείς και αξιωματικούς που ηγούνται από την Αθήνα και στην Κρήτη το νέο τοπίο αστυνόμευσης και αισθήματος ασφάλειας στο νησί.

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης έστειλε σαφές μήνυμα τονίζοντας πως η Ελληνική Αστυνομία έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, ενώ εκτός από το νέο πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή, ανακοίνωσε και την ενίσχυση των ελέγχων σε λιμάνια του νησιού, αλλά και της χώρας, για την πάταξη του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, για τις μπαλωθιές προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Ο υπουργός τόνισε ότι ευθύνη φέρει και ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τις μπαλωθιές, ο οποίος θα πρέπει να τις καταγγείλει, διαφορετικά αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης, βαριά πρόστιμα, διοικητική κύρωση με σφράγιση καταστήματος ή ακόμη και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Όπως είπε ο υπουργός, «θα είμαι όσες φορές χρειαστεί στο νησί», ανακοινωνοντας τα μέτρα και τη νέα στόχευση, η οποία κινείται σε 3 άξονες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξει άμεσα η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι νέες επιχειρησιακές στρατηγικές που θα αλλάξουν το τοπίο, καταπολεμώντας την ανομία και την εγκληματικότητα, όπως ανέφερε.

Για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι θα υπάρξουν καθοριστικές αλλαγές που αναβαθμίζουν την αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Αναβάθμιση σε Υποδιεύθυνση:

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με πλήρη διαρθρωτική δομή, όπως η Θεσσαλονίκη. Με ταυτόχρονη ενίσχυση Προσωπικού, δηλαδή, άμεση προσθήκη 100 νέων αστυνομικών (ερευνητών – αναλυτών – επιχειρησιακών ομάδων) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υ.Α.Ο.Ε.) Κρήτης για ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα.

Επίσης θα υπάρξει η νέα οργάνωση – επιχειρησιακή αναβάθμιση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.). Ενοποίηση Τ.Α.Ε. με Ο.Π.Κ.Ε. για ενιαία επιχειρησιακή δράση σε κάθε Νομό. Τα Τ.Α.Ε. υπάγονται απευθείας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας για μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Θα γίνει επιλογή στελεχών βάσει 12ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος από το Τμήμα Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, ενώ θα ισχύει ετήσια αξιολόγηση και συντηρητική εκπαίδευση. Παράλληλα θα γίνει η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών και σύγχρονου εξοπλισμού.

Σχετικά με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης Θα συσταθούν 5 Τμήματα και συγκεκριμένα:

– Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

– Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων

– Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών

– Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Τμήμα Πληροφοριών & Διοικητικής Υποστήριξης με σύνολο δύναμης 122 άτομα (100 νέοι Αστυνομικοί και 22 που ήδη υπηρετούν).

Σχετικά με το Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων ο υπουργός δήλωσε ότι είναι «ένα νέο Τμήμα που δημιουργείται αποκλειστικά για την Κρήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας του νησιού».

Ταυτόχρονα θα γίνουν από εδώ και στο εξής, στοχευμένες δράσεις διερεύνησης και καταπολέμησης που θα αφορούν, τα:

Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) / Παράνομης διακίνησης και χρήσης όπλων / Εκβιάσεων / Ληστειών – Κλοπών – Ζωοκλοπών /Αγροζημιών.

Σχετικά με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύγκροτηση νέας επιχειρησιακής μονάδας, η έδρα της οποίας ορίζεται στις Μοίρες, του Δήμου Φαιστού. Στόχος είναι η συγκρότηση μιας οργανωμένης, ισχυρής, καθαρά επιχειρησιακής μονάδας διαρθρωμένης σε επίλεκτες Ομάδες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, εκπαιδευμένες και πλήρως εξοπλισμένες, ικανές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ειδικές συνθήκες παραβατικότητας της Μεσσαράς, η οποία θα εγκατασταθεί σε νέο κτήριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Εκεί θα υπάγονται:

«Τ.Α.Ε Μεσσαράς: Επιχειρησιακή υπαγωγή. Η εποπτεία τους παραμένει στη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου.

Α.Τ. Φαιστού & Α.Τ Αστερουσίων: Καλύπτουν την εξυπηρέτηση των πολιτών: διαβατήρια – ταυτότητες – υποβολή μηνύσεων κλπ» .

Σημαντική εξέλιξη και απόφαση του υπουργείου είναι και η: Συγκρότηση Νέων Επιχειρησιακών Ομάδων Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, σύνταξη δικογραφιών σοβαρών εγκλημάτων και σχεδιασμός – οργάνωση ειδικών Επιχειρήσεων.

*Από την ΔΙ.ΑΣ για την αντιμετώπιση σοβαρής εγκληματικότητας λόγω ευελιξίας και ικανότητας για άμεση και ταχεία ανταπόκριση με άξονα δράσης: «Αστική και πεδινή περιαστική περιοχή (Άγιοι Δέκα – Καπαριανά – Μοίρες -Τυμπάκι – Κόκκινος Πύργος)».

*Από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. για την αντιμετώπιση βαρύνουσας -επικίνδυνης τροχαίας παραβατικότητας και μικτές επιχειρήσεις ελέγχων.

20112025parousiasi

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- ΕΡΤ