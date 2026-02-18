Quantcast
Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο - Real.gr
real player

Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

13:16, 18/02/2026
Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Οχι μόνο ως δυσάρεστα, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικά και εξαιρετικά επικίνδυνα χαρακτήρισε όλα όσα συνέβησαν στις φυλακές Δομοκού με τη δολοφονία ισοβίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.  «Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως είπε, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο. «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

 

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Ερωτηθείς για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε:

«Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

08:56 18/02
Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

10:53 18/02
Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:19 18/02
Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

12:08 18/02
«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

10:10 17/02
Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

09:15 16/02
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

07:01 18/02
Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

12:30 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved