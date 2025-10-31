Χρυσοχοΐδης: Θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία - Real.gr

Τη διαβεβαίωση πως θα συνεχιστεί η προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωσή του προσερχόμενος στην εκδήλωση «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», που πραγματοποιείται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

«Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι εκτεταμένο. Από τη μια πλευρά είμαστε αισιόδοξοι ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον τα θύματα ενθαρρύνονται να καταγγείλουν τα περιστατικά. Αυτό μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και να ενθαρρύνουμε τα θύματα να έρθουν κοντά μας. Από την άλλη όμως, είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι μέσα σε οικογένειες υπάρχουν κακοποιητές, άνθρωποι που κακοποιούν τις συζύγους τους, τις συντρόφους τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Κάθε χρόνο διαχειριζόμαστε περίπου 20.000 περιστατικά. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε περίπου 13.000 κακοποιητές, οι οποίοι παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, αντίστοιχα θύματα που περιθάλπονται από εμάς. Η δουλειά μας θα συνεχιστεί, θα ενισχύσουμε περαιτέρω και θα βελτιώσουμε κι άλλο το θεσμικό πλαίσιο. Η συνεργασία με τη δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς είναι άριστη και είναι άξιο το έργο, το οποίο παράγουν. Το ίδιο και οι ειδικοί επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, όλοι αυτοί που φροντίζουν τα θύματα τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.