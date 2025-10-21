Δ. Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί να διχάσει τον λαό - Πού να πάει ο λαός να διαδηλώσει; Στα όρη στα άγρια βουνά; - Real.gr

Quantcast
Δ. Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί να διχάσει τον λαό – Πού να πάει ο λαός να διαδηλώσει; Στα όρη στα άγρια βουνά;

13:49, 21/10/2025
Σε απόπειρα της κυβέρνησης να διχάσει τον λαό απέδωσε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

“Προσπαθείτε να κλείσετε το μάτι σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στα δεξιά σας γιατί εκεί έχετε τις μεγαλύτερες απώλειες” είπε. Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε σε πατριδοκάπηλες μεγαλοστομίες της κυβέρνησης η οποία απαγορεύει τις διαδηλώσεις. “Αφήστε τις διάφορες εξυπναδούλες που δήθεν αναρωτιέστε αν υπάρχουν άλλα μέρη. Οι εκδηλώσεις δεν προσβάλλουν το μνημείο. Ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα να προσβάλλεται από εκδηλώσεις του ίδιου το ελληνικού λαού; Πείτε μας κ. Μητσοτάκη που επιτρέπετε τελικά στον λαό να διαδηλώνει; Μήπως τον καλείτε να πάρει τα όρη και τα άγρια βουνά. Δεν είναι συναυλίες. Έχουν περιεχόμενο και αιτήματα που κάπου απευθύνονται. Γίνονται μπροστά στη βουλή γιατί εδώ ψηφίζονται οι αντιλαϊκοί νόμοι σας”, πρόσθεσε.

Ο γ.γ του ΚΚΕ τόνισε ότι η τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην αναγραφή των ονομάτων των νεκρών στα Τέμπη: “Δεν είναι μπογιές είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας. Δεν είναι καντιλάκια, είναι το φως για αγώνα. Εσείς προσβάλλετε το μνημείο. Όταν το εργαλειοποιείτε για άλλους σκοπούς. Το αποκόπτετε από τον λαό και το κάνετε μόνο ένα τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν σέλφι οι τουρίστες”, επεσήμανε.

13:49 21/10
