Δ. Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται - Real.gr

Η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.

Όπως είπε, «μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα».

«Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών

Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε ο κ. Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια ο κ. Κουτσούμπας τόνισε πως: «η υγεία του λαού να περιορίζεται στο ελάχιστο. Επιταχύνεται η προσαρμογή της λειτουργίας των δημοσίων μονάδων υγείας στους κανόνες της επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και στις κοινωνικές δαπάνες έχουν γίνει ήδη στα χρόνια των μνημονίων, απ’ όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις».

Μίλησε γαι τους αγρότες και εξήγησε πως, «τους αγρότες απειλούν αυτοί που για τα κέρδη τους τους ξεζουμίζουν στο χωράφι και μετά ξεζουμίζουν και όλους τους άλλους εργαζόμενους στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτοί ακριβώς είναι αυτοί που εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουν απ’ τη μέση για να ανασάνει κάπως ο λαός. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος.

Γι’ αυτό και έχουν αποτύχει τόσο οι προσπάθειές σας να ξεμπερδέψετε μέσω της καταστολής, όσο και μέσω της γνωστής μεθόδου του κοινωνικού αυτοματισμού. Έχετε φάει τα μούτρα σας, για να λέμε βέβαια τα πράγματα με το όνομά τους. Σας το είπα και στην αρχή: δώστε λύσεις τώρα στα δίκαια αιτήματά τους και αφήστε τις κουτοπονηριές.

Η οργή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν βλέπει κανείς άλλη μία διαδικασία συγκάλυψης που έχετε στήσει στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου παρελαύνουν τα διάφορα λαμόγια σας και προσβάλλουν όχι την ήδη απαξιωμένη, έτσι κι αλλιώς, Βουλή και τις διαδικασίες της, αλλά τον ίδιο το λαό, τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, για να μένουν την ίδια στιγμή στο απυρόβλητο οι ποινικές ευθύνες των υπουργών που αρνηθήκατε να διερευνηθούν με τον γνωστό τραγέλαφο με τις επιστολικές ψήφους. Ο αγώνας των αγροτών και κτηνοτρόφων συγκεντρώνει την αμέριστη αλληλεγγύη όλου του λαού και της νεολαίας».

«Κυρίες και κύριοι, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας», είπε σε άλλο σημείο.