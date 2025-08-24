Quantcast
Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη: Εδώ και τώρα να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο - Real.gr
real player

Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη: Εδώ και τώρα να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο

21:37, 24/08/2025
Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη: Εδώ και τώρα να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο

«Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που πραγματοιήθηκε απόψε στο Σύνταγμα.

«Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015», τόνισε.

πηγή βίντεο: 902.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved