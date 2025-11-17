Δ. Κουτσούμπας: Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα, ισχύουν μέχρι να έρθουν πραγματικά «οι μέρες του φωτός» - Real.gr

Quantcast
Δ. Κουτσούμπας: Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα, ισχύουν μέχρι να έρθουν πραγματικά «οι μέρες του φωτός»

18:11, 17/11/2025
«Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι ο τροχός της ιστορίας προχωράει μπροστά μόνο όταν βγει στο προσκήνιο ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός.

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα. Τα μηνύματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, “έξω οι ΗΠΑ – έξω το ΝΑΤΟ”, για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, τους πολέμους και τις επεμβάσεις τους ισχύουν μέχρι να έρθουν πραγματικά “οι μέρες του φωτός”» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην πορεία για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

