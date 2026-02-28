Quantcast
Δ. Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας, κάθε δράση μας - Real.gr
Δ. Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας, κάθε δράση μας

13:13, 28/02/2026
«Το πραγματικό δίλημμα είναι “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”. Αυτό πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας, κάθε δράση μας από εδώ και πέρα. Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, την ανατροπή αυτού του σάπιου κράτους και της πολιτικής εξουσίας που υπηρετούν όλοι αυτοί. Με κοινωνική συμμαχία, με ενωμένο αγώνα του λαού και της νεολαίας, με δυνατό ΚΚΕ που θα βρίσκεται μπροστά σε αυτόν τον συνεπή αγώνα» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

