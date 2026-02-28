Δ. Μάντζος: Ανησυχία κι αβεβαιότητα προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν - Real.gr

Quantcast
Δ. Μάντζος: Ανησυχία κι αβεβαιότητα προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν
Δ. Μάντζος: Ανησυχία κι αβεβαιότητα προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν

12:38, 28/02/2026
Δ. Μάντζος: Ανησυχία κι αβεβαιότητα προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν

Ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις ραγδαίες και εν πολλοίς προαναγγελθείσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν και επιτείνουν τη δεδομένη αβεβαιότητα σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη.

«Η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο κ. Μάντζος και για τη στάση της Ελλάδας τόνισε: «Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτος-μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

Πρόσθεσε πως η χώρα μας οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο.

