Debate Καιρίδη - Γιαννούλη στον Realfm 97,8 για τη συζήτηση στη Βουλή, την ακρίβεια και τον πρωτογενή τομέα - Real.gr

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης για τη συζήτηση στη Βουλή, την ακρίβεια και τον πρωτογενή τομέα.

Για τη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι «ήταν μία εύκολη συζήτηση όπως είναι και εύκολη υπόθεση η υπεράσπιση του Προϋπολογισμού. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά που ζήσαμε την περίοδο της κρίσης. Διότι τότε έμπαιναν φόροι και γίνονταν περικοπές ενώ τώρα δίνονται πράγματα και μάλιστα επιπλέον πράγματα. Είδατε τις εξαγγελίες και για το ελβετικό φράγκο και την ενίσχυση των αγροτών, κτηνοτρόφων και την στέγαση. Κατά συνέπεια ήταν ένας ευχάριστος Προϋπολογισμός και μία ευχάριστη στιγμή για την κυβέρνηση».

«Θα ήθελα πάρα πολύ να συμφωνήσω με τον κ. Καιρίδη εάν αυτά συνέτρεχαν σαν πραγματικότητα. Σήμερα μία μέρα μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού το επιχείρημα ότι οι αυξήσεις των μισθών έχουν καλύψει το κόστος του πληθωρισμού στα τρόφιμα και στην ενέργεια είναι ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να βρει ούτε έναν άνθρωπο να συμφωνήσει», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Επειδή κοιτούσα προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και έβλεπα ένα ΠΑΣΟΚ συμπαγές, διάφορα μικρά κόμματα όπως το ΚΚΕ ή την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας συμπαγή παρόντα. Και έβλεπα από εκεί και πέρα ένα κενό μία θλίψη έναν Φάμελλο μόνο. Πραγματικά σας το λέω δεν ξέρω αν ήταν στην Πάτρα οι υπόλοιποι ή κάθονταν και έβλεπαν την Πάτρα από τις τηλεοράσεις», τόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Δεν μπορούμε να κλωνοποιηθούμε να γίνουμε 40. Είναι ένας συμβολισμός που είναι τραβηγμένος από τα μαλλιά», απάντησε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Παράλληλα ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι «ο κ. Πιερρακάκης είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν ακολουθεί οδηγίες και εργαλειοθήκη της Ε.Ε. για τις μειώσεις φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δημιουργούνται ζητήματα που τα ‘όχι’ δεν έρχονται από την αντιπολίτευση. Τα ‘όχι’ και ήξεις αφήξεις έρχονται από την κυβέρνηση».

«Η ομόφωνη εκλογή Πιερρακάκη είναι μία επευφημία. Δεν είναι μία καταδίκη της Ελλάδας. Μην τρελαθούμε κιόλας ούτε δείχνει την απομόνωση της Ελλάδας. Δεν απολογείται θέλω να πω ο κ. Πιερρακάκης. Συγχαρητήρια λαμβάνει και αυτός και η κυβέρνηση και η χώρα μας», απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Για τον πρωτογενή τομέα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι «το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εμείς καθυστερήσει. Εγώ δεν το κρύβω. Δεν μασάω τα λόγια μου. Είναι σημαντικό να καθίσουμε να συμφωνήσουμε σε μία εθνική στρατηγική πώς θα αντιμετωπίσουμε τον μικρό κλήρο με τον αναδασμό, πώς θα ενισχύσουμε το συνεταιριστικό κίνημα, πώς θα πάμε σε νέες, δυναμικές, εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Και εκεί η πρόταση είναι για διακομματικό προεδρείο δηλαδή να συμμετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον συντονισμό της συζήτησης».

«Δεν συζητάμε για μία παθογένεια, ένα λάθος, ένα παράπτωμα, μία παρατυπία. Συζητάμε για ένα σκάνδαλο διαφθοράς και ακόμα και οι λέξεις έχουν σημασία. Προσεβλήθη βάναυσα η κοινοβουλευτική τάξη και το κύρος με την εικόνα και μόνο των πρωταγωνιστών που τυχαίνει να είναι κομματόσκυλα της ΝΔ που απαξιώνουν και την πολιτική και το κοινοβούλιο και τη διαφάνεια», σχολίασε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να συμφωνήσουμε και θα μιλήσω συναινετικά και το υπονόησε προς το τέλος ο κ. Γιαννούλης. Τα λαμόγια δεν πηγαίνουν με κόμματα, πηγαίνουν με το δοβλέτι. Όποιος είναι στην κυβέρνηση, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ήταν ΠΑΣΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από αυτούς τους ‘καφέδες’ ήταν πρώην ΠΑΣΟΚ που έγιναν ΝΔ και θα ξαναγίνουν μεθαύριο κάτι άλλο αν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Άρα να συμφωνήσουμε ότι πράγματι εδώ έχουμε ένα απόστημα. Έχουμε και εμείς ευθύνη που το αφήσαμε, που το χαϊδέψαμε που δεν τον ακρωτηριάσαμε και καυτηριάσαμε», σημείωσε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Για τον διάλογο κυβέρνησης – αγροτών και εάν θα έχει θετική έκβαση ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι «ελπίζω να συμβεί αυτό αλλά είναι κυρίαρχη ευθύνη της κυβέρνησης να ικανοποιήσει αυτά για τα οποία είχε δεσμευθεί. Εάν υπάρχουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή αιτήματα μπορούν να συζητηθούν σε έναν δεύτερο χρόνο. Για να εκτονωθεί η κατάσταση και το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει η κυβέρνηση».

«Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, κάναμε τη μείωση στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Μειώσαμε το ΦΠΑ στα εφόδια, στα λιπάσματα, στα μηχανήματα. Μειώσαμε τις εισφορές του ΟΓΑ και προφανώς πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Όμως κάνω έκκληση επειδή εδώ υπάρχει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και είναι μέρες γιορτών και είναι κρίμα να πληρώνει η κοινωνία αυτή την ασυνεννοησία, να έρθουν οι αγρότες στο διάλογο που έχει καλέσει ο πρωθυπουργός. Είδατε και χθες ότι εξαντλεί τα περιθώρια. Μιλάμε για 3,8 δισ. συνολικά μέσα στο ’25, το μεγαλύτερο ποσό στην Ιστορία. Ουδέποτε είχαν δοθεί τόσα πολλά», σημείωσε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Για τις σημερινές τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Δημήτρης Μαύρος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, την ακρίβεια και την οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε ότι «είναι μία πρόταση η οποία αντιμετωπίζεται με απαξίωση από την κυβέρνηση που έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα και επικοινωνιακό. Για παράδειγμα η οικονομική πρόταση που διατυπώθηκε στη ΔΕΘ, που περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τους αγρότες στο αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, μία σειρά από προτάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα η εξίσωση να μην είναι τόσο άδικη, αυξήσεις εισοδήματος, αυξήσεις (σ.σ. σε τιμές) προϊόντων και τροφίμων και καυσίμων και ενέργειας. Αυτό δεν μπορεί να το χρεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως έλλειμμα. Είναι η πρώτη και η τελευταία κουβέντα που λέμε».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και η νίκη Τραμπ οφειλόταν στην ακρίβεια και η νίκη του Μαμντάνι τις προάλλες επίσης και η άνοδος του Φάρατζ στη Βρετανία και του AfD στη Γερμανία. Και βεβαίως για την κυβέρνηση εδώ είναι το υπ’ αριθμόν ένα άγχος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ βαθύ πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε ως μέρισμα ανάπτυξης από την υπεραπόδοση του Προϋπολογισμού και της οικονομίας είναι συγκεκριμένα. Είναι 3 δισ. Αποφασίσαμε να τα δώσουμε μειώνοντας φόρους και εισφορές», υπογράμμισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ακούστε το ηχητικό: