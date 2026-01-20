Debate Καιρίδη – Ζαχαριάδη στον Realfm 97,8 για ελληνοτουρκικά, αγροτικό, Καρυστινού και Τραμπ - Real.gr

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, για τις επιδιώξεις Τραμπ, το αγροτικό, τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Καρυστιανού.

Για τις επιδιώξεις Τραμπ και το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι: «Είναι σοκαριστικοί οι χαμηλοί τόνοι της Ευρώπης σε μία σειρά προκλήσεων και επιθέσεων του Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος και μία πολιτική χωρίς όριο και ήθος και αυτά που έγραψε για το Νόμπελ και την Ειρήνη είναι φρικιαστικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας δεν μιλάει κανείς για αυτά. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να σώσει την αξιοπρέπειά της είναι να οριοθετηθεί».

«Η πολιτική της Ευρώπης τον έναν χρόνο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ήταν πολιτική κατευνασμού. Κατάπιε τους πρόσθετους δασμούς χωρίς να ανταποδώσει και συναίνεσε το 3,5-5% στις αμυντικές δαπάνες και ανέλαβε μόνη το κόστος και σε άλλα πράγματα, όπως η Ουκρανία. Αυτή η πολιτική φτάνει στα όριά της. Η Γροιλανδία είναι -και δικαίως- μία κόκκινη γραμμή. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα “θέλει” τις ΗΠΑ, αλλά είναι ευρωπαϊκή χώρα» υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Καιρίδης.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε πως: «Το μεγάλο στόρι στα ελληνοτουρκικά είναι το Ιράν. Με την αποδυνάμωσή του απομένουν δύο κύριοι διεκδικητές για την περιφερειακή ηγεμόνευσης της Μέσης Ανατολής, που είναι σε τροχιά σύγκρουσης. Είναι η Τουρκία και το Ισραήλ. Η ελληνική διπλωματία έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην ευρωπαϊκή χειραφέτηση και η δεύτερη η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ, την οποία δεν θέλουν οι ΗΠΑ. Υπάρχει ο κίνδυνος μίας κακοπροετοιμασμένης αμερικανικής πρωτοβουλίας συναλλακτικού τύπου που θα απέχει πολύ από τις ελληνικές θέσεις. Χρειαζόμαστε τον διάλογο. Πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν».

«Βρισκόμαστε σε μία ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση. Και ιδίως για την Ελλάδα και τη γειτονιά μας. Δεν βοηθούν καθόλου οι τοποθετήσεις όπως του Πρωθυπουργού, που είπε ότι “δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών των ΗΠΑ”. Πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να επανέλθει στην βασική γραμμή της υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου και με βάση αυτό πρέπει να κάνει κινήσεις, συμμαχίες και αποτρεπτικού χαρακτήρα ενέργειες για να αναχαιτίσει την διπλωματική πίεση που υφίσταται από την ανατολική πλευρά. Και πρέπει να κάνει την Ευρώπη συμμέτοχο σε αυτά τα ζητήματα» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Αρχών δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν. Αλλά στον κόσμο που ζούμε τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Έχουμε συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας από την Τουρκία. Το Ισραήλ με τα καλά και τα κακά του είναι ένα ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα» σχολίασε ο κ. Καιρίδης. «Η αποποίηση του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Νομιμότητας είναι πρωτόγνωρη στην Μεταπολίτευση. Είναι στίγμα» συμπλήρωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για το θέμα των αγροτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οι αγρότες δεν κάνουν επαναστατική γυμναστική. Θα ήθελαν να είναι στην δουλειά τους, στην καλλιέργειά τους και στην οικογένεια τους. Η κοινωνία είναι δίπλα στα αιτήματά τους. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια και μέτρα τα οποία δεν είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, και πρέπει η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας τους είναι σωστός και δίκαιος, και θα στηρίξουμε τις αποφάσεις τους»

«Οι σκληροί των μπλόκων είναι σε αδιέξοδο και οφείλουν να λογοδοτήσουν στα μέλη τους, διότι υιοθέτησαν μία αδιέξοδη στρατηγική. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα είναι δεδομένο. Αύριο έχουμε στην Βουλή συζήτηση για την ψήφιση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα κάνει» ανταπάντησε ο κ. Καιρίδης.

«Σκεφτόμαστε να καταψηφίσουμε και να συμμετέχουμε» απάντησε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε: «Υπάρχει κάτι το εξωφρενικό στη δήλωσή της. Το ζήτημα των αμβλώσεων δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και έχει λυθεί εδώ και δεκαετίας. Έχουμε πολλά άλλα προβλήματα να λύσουμε. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάθε πολίτη να κατέβει στην πολιτική».

«Δεν είμαστε εναντίον ενός προσώπου και δεν είμαστε εναντίον κανενός προσώπου. Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε μία πολιτική θέση, την οποία την ανασκεύασε πλήρως σήμερα. Είναι ένα πρόσωπο που είναι νέο και δεν χρειάζεται να το κρίνουμε βιαστικά. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες είναι ο τρόπος που τοποθετείται στο συγκεκριμένο ζήτημα ένα τμήμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο» σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Ακούστε το ηχητικό: