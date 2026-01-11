Δεκτό από την κυβέρνηση το αίτημα των αγροτών για δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Θετική είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα των αγροτών να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη», διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη.

Τονίζουν ότι «στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

«Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν», καταλήγουν.

Η ατζέντα των αγροτών ενόψει Μαξίμου

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να πιέσουν για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους και να εξαντλήσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης, όπως λένε χαρακτηριστικά. Προειδοποιούν πως αν δεν βγει «λευκός καπνός» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το μεσημέρι της Κυριακής ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών από την Κεντρική Μακεδονία. Από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκαν πέντε εκπρόσωποι από Σέρρες, Χαλκιδική, Μάλγαρα, Κουλούρα και Ευζώνους.

Οι εκπρόσωποι αναμένεται να θέσουν τις προτεραιότητές τους, Mercosur και εισαγωγές, τα αυξημένα κόστη παραγωγής και η τιμή στο ρεύμα και το πετρέλαιο είναι μερικά από αυτά που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα.

Ευελπιστούν ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ακούν «συνεχώς από την κυβέρνηση να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα προς τους ίδιους».

Στη Νίκαια προτάθηκε μια επιτροπή με 25 μέλη που θα εκπροσωπεί τα μπλόκα, τις περιοχές της χώρας και τα προϊόντα και μια δεκαμελή που θα εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους. Το πρότεινε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε συνέχεια της δήλωσης του πρωθυπουργού ότι θα πρέπει να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των μπλόκων και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, που ούτως ή άλλως 43 μέρες τώρα είναι στο δρόμο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς.