Δένδιας: Αυστηροποιούμε το πλαίσιο για την εξαγορά θητείας - Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο στρατό - Real.gr

Στην παρουσίαση του χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή προέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών, όπως προανήγγειλε ο κ. Δένδιας, με τον ίδιο να τονίζει ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο στρατό». Μεταξύ άλλων απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξοπλισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας είναι ριζικές. Δηλαδή σκοπεύουν στον εξορθολογισμό,, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπάρχουν αλλαγές στη θητεία, πάμε σε εθελοντική στράτευση των γυναικών, αυξάνεται η αμοιβή όσων υπηρετούν στη μεθόριο στα 100 ευρώ το μήνα, ενώ σε όλους τους στρατιώτες θα παρέχεται εκπαίδευση σε αντί – drone συστήματα και άλλα συστήματα νέας τεχνολογίας.

Επίσης, αποσυνδέεται ο μισθός στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τον βαθμό τους, όπως είπε ο υπουργός. Αλλάζει το σύστημα της απόδοσης βαθμών στα στελέχη και επίσης ενισχύεται το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι όλα αυτά εμπεριέχουν πολιτικό κόστος, αλλά η μεταρρύθμιση, όπως είπε, πρέπει να προχωρήσει και είπε επίσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα ότι εντείνονται όλο και περισσότερο ο βαθμός, η ταχύτητα υλοποίησής τους.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας: «Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα.

Ένα είναι βέβαιο, όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση».