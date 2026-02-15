Δένδιας από την Καστοριά: Ελληνικότητα δεν είναι μόνο κυριαρχία, είναι και ποιότητα ζωής - Real.gr

Από την Καστοριά και τις εκδηλώσεις "Δ. Καραβαγγέλεια" ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, έστειλε μήνυμα ιστορικής μνήμης αλλά και πολιτικής στήριξης προς την πόλη και συνολικά τη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην ιστορική πόλη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της περιφέρειας δεν είναι μόνο θέμα εθνικής στρατηγικής, αλλά και καθημερινής επιβίωσης, ανάπτυξης και προοπτικής».

Επεσήμανε πως η Ελληνική Πολιτεία έχει διαχρονική και συνταγματική υποχρέωση να διασφαλίσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας «για την ελληνικότητα, δεν εννοώ μόνο την κυριαρχία, αλλά και το επίπεδο ζωής, το οποίο είναι απαραίτητο για να επιβιώσουν αυτές οι περιοχές».

Αναφερόμενος στην οικονομική πραγματικότητα της Καστοριάς, αναγνώρισε ότι η πόλη βρίσκεται στο τέλος ενός σημαντικού κύκλου δραστηριότητας και χρειάζεται άμεσα νέα κατεύθυνση. «Έκλεισε ένας κύκλος οικονομικής δραστηριότητάς της και οφείλει τάχιστα να ανοίξει ένας καινούριος και να την οδηγήσει σε νέα εποχή».

Χαρακτήρισε ως πρόκληση την κατάσταση που αντιμετωπίζει η περιοχή, σημειώνοντας πως «αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης να διευκολύνει και να δώσει κίνητρα ώστε η πόλη να επανεκκινήσει». Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Καστοριά αλλά και η Δυτική Μακεδονία θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες και θα ξαναβρούν τον δρόμο της ανάπτυξης.

«Χρειάστηκαν θυσίες για να είμαστε σήμερα εδώ»

Ο Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη μνεία στις θυσίες που χρειάστηκαν για να διατηρηθεί η ελληνική κυριαρχία και ταυτότητα στη Δυτική Μακεδονία, αναφερόμενος ειδικά στον Παύλο Μελά αλλά και στους Μακεδονομάχους της εποχής. «Χρειάστηκε η θυσία ανθρώπων, ιδίως του Παύλου Μελά, αλλά και πολλών άλλων, λίγων επωνύμων, πολλών ανωνύμων, για να διατηρηθεί η ελληνικότητα της Μακεδονίας».

Από τον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριάς ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο ρόλο της Εκκλησίας ως καθοριστικού παράγοντα στον αγώνα επιβίωσης του ελληνισμού τονίζοντας ότι «η Εκκλησία ήταν κύριος παράγοντας της επιβίωσης και της διάσωσης της ελληνικότητας της Μακεδονίας» υπενθυμίζοντας ότι «η σημερινή ελληνική παρουσία στην περιοχή δεν ήταν ιστορικά δεδομένη, καθώς υπήρξαν εποχές όπου οι εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετική κατάληξη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η έννοια των συνόρων δεν περιορίζεται στη γεωγραφία, αλλά αφορά και τη συλλογική μνήμη λέγοντας «τα σύνορα της πατρίδας δεν είναι μόνο γεωγραφικά, είναι και πνευματικά και οφείλουμε να τα υπερασπίσουμε».

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Μνημόσυνο του Επισκόπου Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς προεξάρχοντος του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου και ακολούθως κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Γερμανού Καραβαγγέλη και του Παύλου Μελά στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου Καστοριάς.

Στην σημερινή τελευταία μέρα των εκδηλώσεων «Δ Καραβαγγέλεια» που διοργάνωσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Kαλλίνικος παραβρέθηκαν η βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Μαρία Αντωνίου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες, Δημήτρης Σαββόπουλος και Πασχάλης Χαρούμενος ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κα των Σωμάτων Ασφαλείας.