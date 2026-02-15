Δένδιας από το 15ο Σύνταγμα Πεζικού: Συνταγματική μας υποχρέωση είναι η παροχή του αγαθού της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία και η προστασία των συνόρων, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας - Real.gr

Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας είναι ότι εμείς, παρότι η συνταγματική μας υποχρέωση είναι η παροχή του αγαθού της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία και η προστασία των συνόρων, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, θα κάνουμε επίσης ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνουμε αυτήν την εξέλιξη της τοπικής οικονομίας.

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας κατά την επίσκεψή του, σήμερα, στο 15ο Σύνταγμα Πεζικού.

Τον υπουργό υποδέχθηκαν ο διοικητής του 1ου Συντάγματος Πεζικού ταξίαρχος Στέφανος Δοξάκης και ο Διοικητής του 15ου Συντάγματος Πεζικού συνταγματάρχης (ΠΖ) Θωμάς Γεωργιάδης.

Κατά την επίσκεψή του, ενημερώθηκε για την οργάνωση και την αποστολή του 15ου Συντάγματος Πεζικού στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων και της εφαρμογής της «Ατζέντας 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναφερόμενος στην αναδιάρθρωση που αποτελεί τμήμα της «Ατζέντας 2030», επισήμανε: «Το Σύνταγμα εντάσσεται στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου-Μακεδονίας και έχει την πολύ σημαντική αποστολή της φρούρησης ενός τμήματος της ελληνοαλβανικής μεθορίου».

«Βεβαίως», εξήγησε, «η Αλβανία είναι μια χώρα που δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο απειλή για την Ελλάδα. Αλλά η παρουσία του Συντάγματος ενισχύει το φρόνημα των κατοίκων, το αίσθημα ασφάλειας. Βοηθάει δηλαδή στη παροχή του αγαθού της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία».

Για την επίσκεψη στη Καστοριά, τόνισε: «Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, μια περιοχή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μετάλλαξης της οικονομικής της δραστηριότητας. Από μια μονοκαλλιέργεια της γούνας, που απευθυνόταν σε μια συγκεκριμένη μόνο αγορά, την αγορά της Ρωσίας, καλείται η Καστοριά να περάσει σε μια νέα εποχή».

Και συμπλήρωσε: «Να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απεριόριστη μοναδική της ομορφιά, τον τεράστιο πολιτιστικό της πλούτο για να αναπτύξει τον τουρισμό της και να δημιουργήσει νέες παραγωγικές δραστηριότητες, που θα της επιτρέψουν και πάλι οικονομικά να ακμάσει».

«Υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης του τόπου είναι να βοηθήσει αυτήν την μετάλλαξη. Να βοηθήσει την Καστοριά να επανέλθει εκεί ακριβώς που πρέπει να είναι» ανέλυσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «ό,τι μας ζητήθηκε από τους τοπικούς παράγοντες και τους τοπικούς φορείς το συζητάμε. Και ξαναλέω: έχουμε τη διάθεση και την πρόθεση να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε».