Quantcast
Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας - Real.gr
real player

Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας

11:30, 06/12/2025
Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια για τη σημερινή εορτή του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου.

Χρόνια Πολλά στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που προασπίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την εορτή του προστάτη τους Αγίου Νικολάου.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τη σημερινή εορτή του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου.

«Θερμές ευχές στο Λιμενικό Σώμα, το Εμπορικό Ναυτικό, τις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες» πρόσθεσε.

«Το Πολεμικό μας Ναυτικό αλλάζει σελίδα με την απόκτηση 4 υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra (FDI HN), από τις οποίες η πρώτη παραλαμβάνεται σε λίγες ημέρες, τον προγραμματισμό για την απόκτηση 2+2 φρεγατών FREMM (κλάσης Bergamini), τον σχεδιασμό για μη επανδρωμένα σκάφη (επιφανείας και υποβρύχια), τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και τα νέας γενιάς στρατηγικά όπλα» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας, ως δύναμη αποτροπής και εγγύησης της ασφάλειας και σταθερότητας σε Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα - Ζημιές σε διάβαση

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα - Ζημιές σε διάβαση

09:31 06/12
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών - Λαμίας

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών - Λαμίας

10:28 06/12
Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

11:12 06/12
Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα - Η πρόγνωση για την Κυριακή

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα - Η πρόγνωση για την Κυριακή

07:00 06/12
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

23:43 05/12
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Αυστηρά μέτρα και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία - Ποιοι σταθμοί μετρό θα κλείσουν

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Αυστηρά μέτρα και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία - Ποιοι σταθμοί μετρό θα κλείσουν

06:00 06/12
Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

08:45 06/12
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Έντονη κοινωνικότητα

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Έντονη κοινωνικότητα

09:15 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved