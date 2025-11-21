Quantcast
Δένδιας για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία - Real.gr
real player

Δένδιας για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία

08:53, 21/11/2025
Δένδιας για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία

«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved