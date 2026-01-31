Δένδιας για Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της - Real.gr

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας για την επέτειο της κρίσης των Ιμίων.

Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της.

Αυτό αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.